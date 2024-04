Alessia Marcuzzi sbugiardata dopo il teatrino piccante, scatta replica tranchant: “Ha bisogno di…”

Alessia Marcuzzi sbugiardata dopo la confessione piccante fatta in diretta. Qualcuno ha deciso di smontare il suo teatrino.

Alessia Marcuzzi è senza ombra di dubbio una delle colonne portanti della televisione italiana. La donna, attraverso la sua simpatia, è riuscita ad entrare nel cuore del grande pubblico. Eppure, proprio in queste ore, la conduttrice è stata sbugiardata pubblicamente dopo una sua confessione piccante.

Alessia ha presenziato in parecchie trasmissioni televisive e, da anni, è sicuramente una delle conduttrici più amate del piccolo schermo.

La donna è infatti particolarmente seguita anche sui social, dove conta migliaia e migliaia di followers. Una dote che le ha permesso di spiccare nel corso della sua carriera è sicuramente la sua solarità, e anche la sua simpatia. Alessia ha sempre il sorriso stampato sul volto, e lo fa con una naturalezza veramente sorprendente. Durante un suo recente sketch avvenuto in televisione, però, qualcuno ha avuto da ridire.

Ecco infatti cosa è accaduto in diretta nazionale e perché il teatrino è stato definito da molti come falso e non autentico.

Alessia Marcuzzi attaccata dopo la puntata del Gialappa’s Show

Alessia Marcuzzi ha partecipato recentemente ad una puntata del Gialappa’s Show, un programma comico basato su sketch e battute divertenti. Durante la diretta, la conduttrice è stata “intervistata” dal simpaticissimo Mago Forest, maestro delle battute salaci e ammiccanti. Ad un certo punto, l’uomo ha deciso di fare una domanda abbastanza hot alla Marcuzzi. Il botta e risposta con la conduttrice ha lasciato decisamente l’audience a bocca aperta, ed ha fatto scoppiare una baraonda in rete.

Ecco infatti come ha deciso di rispondere Alessia alla domanda del Mago Forest: “Ci confermi che hai un cassetto colmo di sex toys?”

È questa la vera Marcuzzi. Non quella di Boomerissima, né tanto meno quella di Viva Rai 2, relegata al commento dei look. Una battuta fenomenale, evidentemente improvvisata e non concordata con la Gialappa’s. Spettacolo puro. Il talento c’è, basta valorizzarlo. ❤❤❤ pic.twitter.com/YnhI6V4H1d — Massimo Falcioni (@falcions85) April 11, 2024

La risposta smontata dalle persone sui social

Alessia, subito dopo la domanda piccante del Mago Forest, risponde così: “Ma nella vita che male c’è?” Dopodiché, per scherzare sull’argomento, la Marcuzzi ha mimato una vibrazione con la propria voce, prolungando le vocali per qualche secondo. Inutile dire che il pubblico è scoppiato a ridere, anche se qualcuno ha avuto da ridire sui social. A quanto pare, non tutti credono che la risposta sia farina del suo sacco: “È ovviamente provata, sono dei professionisti. Marcuzzi come tutti i conduttori ha semplicemente bisogno di autori.”

Insomma, nonostante lo sketch divertente avvenuto al Gialappa’s Show, le critiche sono comunque arrivate… Più o meno gratuite!