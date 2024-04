Fabio Fazio si tradisce, l’entrata a gamba tesa su Amadeus fa emergere un’ipotesi inquietante

Fabio Fazio è stato attaccato in queste ore da alcuni telespettatori. L’entrata in scena di Amadeus ha già alimentato alcune teorie.

Fabio Fazio è attualmente uno dei volti della Nove con la sua trasmissione Che Tempo Che Fa, accompagnato dalla simpaticissima Luciana Littizzetto. In queste ore è stato confermato il passaggio di un altro conduttore televisivo da Rai a Discovery. Si tratta di Amadeus e la notizia ha già sconvolto tutti quanti. Nonostante però la cosa sia ancora molto fresca, qualcuno ha già dato vita ad alcune teorie e complotti.

In queste ultime ore non si sente parlare d’altro che del trasferimento di Amadeus a Nove, dopo anni e anni di carriera nelle reti Rai.

Si tratta di una scelta che non è apparsa del tutto inaspettata e che rispecchia quella compiuta da Fabio Fazio qualche mese addietro. Se in precedenza, infatti, la nota trasmissione Che Tempo Che Fa veniva trasmessa nel palinsesto televisivo Rai, adesso è in onda sul Nove. Inutile dire che i telespettatori italiani si sono interrogati su questi cambiamenti così repentini.

Soprattutto per quanto riguarda Amadeus, qualcuno ha cominciato ad ipotizzare una teoria inquietante che tradirebbe il conduttore Fabio Fazio.

L’incontro tra Fabio Fazio e Amadeus avvenuto mesi prima

Nonostante sia stato confermato soltanto ieri il passaggio di Amadeus da Rai a Discovery, qualcuno sostiene che si tratti di una decisione presa già mesi e mesi prima. Sembrerebbe infatti che Ama, prima della sua bellissima conduzione del Festival di Sanremo, abbia avuto un incontro con Fabio Fazio, già conduttore di #CTCF su Discovery. Sul web hanno quindi ricordato questo momento insieme dei due conduttori televisivi e la cosa non è certamente passata inosservata.

Ma di cosa si tratta? E perché non si sta parlando d’altro in queste ultime ore? Scopriamolo subito nel prossimo paragrafo.

Ma l’ospitata Fiorello/Amadeus pre Festival voleva già dire qualcosa ed era stata “scambiata” per cortesia? — martina d’amico (@martinadamico1) April 15, 2024

La teoria spopolata sul web

Dopo la notizia di Amadeus e del suo arrivo sul Nove, qualcuno su X ha ricordato una vicenda dimenticata da molti: “Ma l’ospitata Fiorello/Amadeus pre Festival voleva già dire qualcosa ed era stata scambiata per cortesia?” Poco prima della conduzione del suo ultimo Festival di Sanremo, Amadeus aveva deciso di salutare in diretta televisiva proprio il collega Fabio Fazio. Qualcuno ha quindi cominciato ad ipotizzare che questo incontro nascondesse una decisione già presa da diverso tempo.

E tu invece che cosa ne pensi? Credi che Amadeus sapesse già da qualche mese di voler abbandonare la Rai?