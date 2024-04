Francesca Fagnani gelata dall’ospite di Belve, l’ammissione in studio fa scalpore: “Questa voglia impellente…”

Francesca Fagnani ha fatto calare il gelo in studio durante la sua ultima puntata di Belve. Ecco cosa è accaduto con una sua ospite.

Belve di Francesca Fagnani è sicuramente una delle trasmissioni italiane più seguite e amate dagli spettatori italiani. Il format è in grado di mettere completamente “a nudo” gli ospiti della giornalista. Proprio durante la sua ultima puntata della trasmissione, la donna ha deciso di intervistare un’icona conosciuta da molte persone. L’ospite ha però fatto una gaffe che non è certamente passata inosservata e la sua ammissione ha fatto calare il gelo in studio.

Ecco però nel dettaglio cosa è accaduto durante la puntata di Belve e perché le parole dell’ospite hanno fatto immediatamente scalpore.

Quando un personaggio dello spettacolo decide di presenziare nello studio di Francesca Fagnani è pressoché improbabile che riesca a mentire. Tutti i Vip che sono passati nella trasmissione hanno fatto rivelazioni molto intime e inedite. Proprio per questo il programma è particolarmente seguito dagli italiani, i quali amano scoprire qualche segreto in più sui personaggi che seguono quotidianamente.

Durante la sua ultima puntata, tra gli ospiti della Fagnani troviamo Marcella Bella, e le sue parole hanno immediatamente fatto il giro del web.

Marcella Bella ospite di Francesca Fagnani a Belve

Oltre ad essere una cantante particolarmente amata dagli italiani, Marcella Bella è anche un’icona per tutta la comunità LGBTQIA+. Durante l’intervista con Francesca Fagnani, la donna si è ritrovata più e più volte in difficoltà, a partire da quando la giornalista le ha chiesto il significato dell’acronimo della comunità da lei sostenuta. “L? Lesbiche? G? Gay? B… andiamo difficile, non ricordo. T? Travestiti?” A questo punto la conduttrice di Belve decide di interrompere la cantante, ricordandole: “Si dice transessuali, comunque non sa neanche le basi!”

Dopodiché, la Fagnani le chiede qualche dettaglio in più sulla famosissima canzone ‘Nell’Aria’. La risposta in studio di Marcella ha lasciato poi tutti senza parole.

aveva questa voglia impellente sempre di chiavare pic.twitter.com/3glLK5WFLV — Ale ☀️ (@alefthand_) April 15, 2024

L’ammissione della cantante in studio

La Fagnani comincia quindi a leggerle il pezzo della sua canzone: “La mia voglia è grande, scandalosa ormai, c’è una gatta accanto a me e non rinuncio a lei” domandandole poi di spiegare meglio il possibile doppio senso di questo testo. A questo punto Marcella comincia ad agitarsi e risponde titubante: “ C’era una donna che aveva, un certo come si può dire? Non voglio dire parole strane.. non voglio scivolare proprio adesso sul prurito!” Dopodiché ammette di non aver mai pensato al doppio senso della frase della sua canzone ma che, effettivamente, potrebbe esserci.

Inutile dire che l’intervista è già divenuta virale sui social, e un utente in particolare ha ironizzato: “Aveva questa voglia impellente sempre di chi**are!“.