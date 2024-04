Lassativi naturali: se sei gonfia e costipata, dimentica i medicinali: non ci avevi mai pensato ma con questo ingrediente sei a posto

Gonfiore, dolore e stitichezza: dimentica i medicinali, con questi alimenti naturali puoi dire addio a ogni fastidio.

La stitichezza, un fastidioso problema intestinale che affligge molte persone, può derivare da una serie di cause.

Cattiva alimentazione, alterazioni della flora batterica intestinale, stress, uso di farmaci e rallentamento dell’attività epatica sono solo alcune di queste cause.

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, quando non sono presenti patologie sottostanti, è possibile risolvere questo disagio con semplici rimedi naturali.

Scopriamo assieme quali sono i 10 alimenti che possono svoltare la vita di qualsiasi persona affetta da stitichezza.

Se soffri il gonfiore prova con questi rimedi

Partiamo dai semi di chia. Ricchi di fibre, questi semi possono assorbire fino a dodici volte il loro peso in acqua, formando una sostanza gelatinosa che facilita l’evacuazione. Possono essere consumati mettendoli a bagno o aggiungendoli a varie pietanze. E a proposito di “mettere a bagno”: dovresti saperlo, ma lo ripetiamo comunque: l’acqua è il fondamento del benessere intestinale. È essenziale mantenere un’adeguata idratazione, bevendo almeno due litri di acqua al giorno. Le fibre presenti negli alimenti assorbono l’acqua, aumentando il volume delle feci e facilitandone l’espulsione.

Rimanendo sul fronte semi, devi sapere che anche i semi di lino agiscono come emollienti intestinali, rilasciando mucillagini che ammorbidiscono le feci e ne aumentano il volume. Sebbene il loro effetto regolatore possa richiedere alcuni giorni, sono un ottimo rimedio per la stitichezza. Se non sei ancora convinto, prova i semi di psillio, noti per il loro alto contenuto di fibre e mucillagini, che favoriscono l’evacuazione e idratano le feci. Possono essere assunti sotto forma di polvere, sciolti (come sempre) in acqua. Se invece preferisci un frutto, valuta il tamarindo: contiene mucillagini che favoriscono l’evacuazione, rendendolo un valido aiuto contro la stitichezza. È disponibile sotto forma di composte o sciroppi.

Lassativi naturali che ti aiutano a liberarti

Un altro rimedio molto conosciuto è la malva, che favorisce il benessere intestinale grazie ai suoi mucillaggini. Questi componenti, inglobandosi nell’intestino, promuovono l’evacuazione e contrastano la stitichezza. La malva, tipicamente assunta sotto forma di tisana, ha anche un effetto emolliente che aiuta a alleviare crampi e dolori addominali. Anche il rabarbaro, se assunto in piccole dosi, può favorire la digestione, mentre in dosi maggiori agisce come lassativo, aumentando il volume intestinale. Disponibile sotto forma di infuso o estratto, è un rimedio efficace contro la stitichezza; allo stesso modo la manna è un lassativo naturale delicato ma efficace, che agisce come lassativo osmotico, aumentando il contenuto intestinale e ammorbidendo le feci.

Passiamo poi ai “pezzi forti”: prugne e frangola. La frangola è un potente lassativo che deve essere utilizzato con cautela. È particolarmente indicato per facilitare la defecazione in casi di feci molli, ma la sua assunzione deve essere supervisionata da uno specialista. Le prugne secche, invece, sono un classico rimedio lassativo che può essere consumato cotto o crudo. Sono efficaci nell’aiutare il transito intestinale. La stitichezza può essere affrontata con successo utilizzando questi rimedi naturali, che favoriscono un transito intestinale regolare e confortevole. Tuttavia, è sempre consigliabile consultare un medico prima di utilizzare qualsiasi tipo di trattamento, anche naturale, specialmente se si soffre di patologie intestinali o si stanno assumendo farmaci.