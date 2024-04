Perla Vatiero in guai grossi, dopo il GF arriva la doccia gelata: “Ci penseranno le Autorità”

La vincitrice del Grande Fratello Perla Vatiero è in grossi guai. Qualcuno chiede persino l’intervento delle Autorità.

Perla Vatiero è l’ultima vincitrice del Grande Fratello. Una concorrente che è entrata nel cuore di moltissime persone e, attualmente, conta migliaia e migliaia di follower su Instagram. In queste ore la giovane napoletana è entrata al centro di una grossa discussione sui social. Perla è in grossi guai e qualcuno ha persino chiesto l’intervento delle Autorità. Ecco però cosa è accaduto in queste ore.

Che Perla Vatiero sia un personaggio da mesi al centro dei riflettori non è certamente una novità.

Dopo la sua lunga e travagliata storia con Mirko, Perla ha finalmente perdonato il ragazzo e i due sembrano più innamorati che mai. I fan della coppia li seguono costantemente sui social e aspettano soltanto che i due postino qualcosa assieme. Eppure, nonostante la ragazza sia un personaggio particolarmente amato dalle persone, qualcuno ha avuto da ridire su una sua scelta fatta.

Ecco però nel dettaglio cosa è accaduto e perché in queste ore non si sta parlando d’altro sui social. Questa volta Perla ha davvero compiuto uno scivolone.

La doccia gelata di Perla Vatiero dopo il GF

Perla Vatiero è stata sicuramente una queen di questa edizione del Grande Fratello. Subito dopo la trasmissione la ragazza ha ottenuto un grandissimo seguito sui social ed è diventata un’influencer a tutti gli effetti. Proprio per questo, sono diversi i brand che decidono di inviarle gratuitamente dei prodotti, per far sì che Perla li sponsorizzi e accresca le entrate dell’azienda. Quando un’influencer fa queste storie o post per promuovere l’oggetto in questione deve necessariamente scrivere #ADV.

In queste ore, il noto giornalista Gabriele Parpiglia, si è accorto di un dettaglio molto importante e ha deciso di sottolinearlo ai suoi ascoltatori.

La Ferragni giustamente punita per quello che ha fatto. Mentre chi ha meno rilevanza di lei continua indisturbato a trarre profitti in maniera illecita…

Le legge deve essere uguale per tutti. Gabriele Parpiglia contro Perla Vatiero:#grandefratello pic.twitter.com/unsISCpf66 — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) April 17, 2024

Le parole di Gabriele Parpiglia

Durante una puntata di Casa SDL, Gabriele Parpiglia e Giovanna Abate hanno parlato di un tema abbastanza attuale: gli influencer o youtuber che non dichiarano i soldi guadagnati. Dopodiché Gabriele ha sottolineato che Chiara Ferragni è stata punita per questo, mentre tanti altri no: “Lì ci penseranno le Autorità..” qualcuno interviene.

A questo punto Parpiglia tira fuori un esempio che lascia tutti senza parole: “Ieri o l’altro ieri ho visto delle stories di una tale Perla Vatiero che ha vinto il Grande Fratello, dove ha palesemente nascosto l’ADV in tutte le sue storie.” Un comportamento non corretto, che Perla dovrà sicuramente giustificare ai suoi fan.