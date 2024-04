Peperoncino: ottimo per la dieta, ma pessimo se soffri di queste patologie molto comuni | Ecco cosa rischi

Il peperoncino è da molti considerato uno degli elementi fondamentali della dieta, ma le conseguenze negative potrebbero essere devastanti.

Il gusto per il piccante è sicuramente ricercato ma, soprattutto in Italia, non sono in pochi ad apprezzarlo.

Il peperoncino, quel piccante che vivacizza il gusto dei piatti e stimola i recettori del caldo sulla lingua, è da molto tempo protagonista della nostra cucina, regalando quel tocco di vivacità apprezzato da molti.

Tuttavia, la sua incisiva personalità non si limita solo al palato: può avere un impatto significativo sulla salute e sul benessere dell’organismo.

Ecco quali sono i rischi associati al consumo di peperoncino: non ci sono, purtroppo, solo benefici…

Parla il nutrizionista: ecco i rischi del peperoncino

Secondo il nutrizionista e psichiatra Stefano Erzegovesi, la tolleranza al gusto piccante è determinata geneticamente. Ciò significa che mentre alcuni possono godere di livelli elevati di piccantezza senza conseguenze negative, altri potrebbero sperimentare fastidi gastrointestinali anche con piccole quantità di peperoncino. Questa variazione individuale evidenzia l’importanza di ascoltare il proprio corpo e rispettarne le reazioni. L’effetto principale del consumo di cibi piccanti è dovuto alla capsaicina, il principio attivo responsabile del “calore” che si avverte durante l’assunzione di peperoncino.

Questo composto aumenta l’irrorazione sanguigna nelle mucose del tubo digerente, il che può essere benefico se le mucose sono integre e se la quantità di capsaicina è moderata. Tuttavia, un’elevata concentrazione di capsaicina o la presenza di condizioni come gastrite o colon irritabile possono portare a disagi come reflusso acido, mal di stomaco, mal di pancia e diarrea. Nonostante questi potenziali effetti collaterali, numerosi studi scientifici hanno evidenziato i benefici del consumo moderato di peperoncino per la salute. La capsaicina, infatti, è stata associata a proprietà antinfiammatorie, antimicrobiche e antiossidanti, oltre a potenziali effetti positivi sul metabolismo e sulla perdita di peso.

Nonostante tutto rimane ottimo per la dieta: fa attenzione

Ma come dovremmo integrare il peperoncino nella nostra alimentazione, considerando la sua influenza sulla salute? Secondo Erzegovesi, è fondamentale ascoltare il proprio corpo e rispettare le proprie preferenze individuali. Se il peperoncino aggiunge piacere al palato senza causare fastidi digestivi, può essere tranquillamente incluso nella dieta. Tuttavia, se si avvertono sensazioni sgradevoli durante o dopo il consumo, è consigliabile limitarne l’assunzione o optare per spezie alternative.

Inoltre, è importante ricordare che il peperoncino non è l’unico alimento in grado di conferire piccantezza ai piatti. Spezie come il pepe nero, il pepe di Caienna o il pepe di Sichuan possono offrire alternative interessanti per arricchire i sapori senza necessariamente ricorrere alla capsaicina. Il peperoncino può essere un’aggiunta gustosa e salutare alla nostra dieta, purché consumato con moderazione e consapevolezza delle proprie sensibilità individuali. Ascoltare il proprio corpo e adattare l’assunzione di peperoncino alle proprie esigenze è fondamentale per godere dei suoi benefici senza compromettere il benessere gastrointestinale.