Pet sitter: con l’App numero 1 in Italia il tuo peloso non soffrirà più il distacco | Goditi senza ansie vacanze ed eventi

Non abbandonarlo, trovagli un pet sitter che si prenda cura di lui… e fallo con quest’App, la numero 1 in Italia.

Con l’avvento delle vacanze e dell’estate, spesso ci troviamo di fronte al dilemma di cosa fare con i nostri amati animali domestici.

Grazie all’App numero 1 in Italia per pet sitter, dire addio alle preoccupazioni e godersi appieno il proprio tempo libero è diventato più semplice che mai.

Finalmente, il distacco non sarà più un problema per i nostri amici pelosi mentre siamo fuori città.

Scopriamo insieme come questa App sta cambiando il modo in cui gestiamo i momenti di separazione dai nostri fedeli compagni.

L’App che sta rivoluzionando le vacanze per animali

Quando pianifichi una vacanza o devi assentarti per qualche motivo dalla tua abitazione, una delle maggiori preoccupazioni è sicuramente cosa fare del tuo amico a quattro zampe. Fortunatamente, esiste una soluzione che ti permette di goderti la tua assenza senza preoccupazioni: la pensione per cani e gatti in famiglia. Immagina di poter lasciare il tuo animale domestico in un ambiente familiare, dove sarà coccolato, accudito e circondato dall’affetto di persone che si prendono cura di lui come fosse uno di famiglia.

Questo è esattamente ciò che offre Holidog, un servizio che conta su oltre 91.000 pet sitter pronti ad accogliere i tuoi amici pelosi durante la tua assenza. Uno dei principali vantaggi di optare per una pensione in famiglia è la flessibilità. Holidog offre infatti quattro tipi di pet sitting, per soddisfare le diverse esigenze: eccoli elencati.

I quattro tipi di pet sitting a disposizione: addio al distacco

Presso la famiglia del pet sitter : qui, il tuo animale sarà accolto in una casa che diventerà temporaneamente la sua. Sarà curato, giocato e coccolato come se fosse parte integrante della famiglia ospitante , garantendogli una vacanza divertente e rilassante mentre tu sei via.

: qui, il tuo animale sarà accolto in una casa che diventerà temporaneamente la sua. Sarà curato, giocato e coccolato come se fosse , garantendogli una vacanza divertente e rilassante mentre tu sei via. A casa tua: se preferisci che il tuo animale rimanga nel suo ambiente familiare, puoi optare perché il pet sitter si trasferisca a casa tua. Questo significa che il tuo amico peloso non dovrà affrontare il cambiamento di ambiente e potrà continuare la sua routine quotidiana, mentre il pet sitter si occuperà di lui con la massima cura.

se preferisci che il tuo animale rimanga nel suo ambiente familiare, puoi optare perché il pet sitter si trasferisca a casa tua. Questo significa che il tuo amico peloso non dovrà e potrà continuare la sua routine quotidiana, mentre il pet sitter si occuperà di lui con la massima cura. Visita a domicilio giornaliera di 30 min : per i gatti o animali domestici che preferiscono la loro tranquillità, c’è la possibilità di avere un pet sitter che venga a casa tua ogni giorno per 30 minuti . In questo modo, il tuo animale avrà compagnia, sarà nutrito e avrà la possibilità di giocare senza dover lasciare la sua zona comfort.

: per i gatti o animali domestici che preferiscono la loro tranquillità, c’è la possibilità di avere un pet sitter che venga a casa tua . In questo modo, il tuo animale avrà compagnia, sarà nutrito e avrà la possibilità di giocare senza dover lasciare la sua zona comfort. Passeggiata con il cane: se hai un cane che necessita di attività fisica regolare, questa opzione è perfetta per te. Il pet sitter porterà il tuo cane a fare una passeggiata nei pressi della tua abitazione, garantendo che mantenga il suo esercizio quotidiano anche quando non sei presente.

Indipendentemente dall’opzione scelta, Holidog garantisce sicurezza e tranquillità. Tutti i pet sitter sono accuratamente selezionati e controllati per garantire che il tuo animale domestico sia nelle migliori mani.