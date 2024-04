Dalmata, se vuoi adottare il cane de La carica dei 101 stai in guardia: costa una follia e rischi di spendere un rene dal vet

Chi può resistire a quella pioggia di macchie? Il Dalmata è una bellissima razza, ma attenzione: non costa poco e richiede molte cure.

Il Dalmata è una razza canina nota per la sua bellezza distintiva e il carattere vivace.

Spesso ricordato grazie al film Disney “La carica dei 101”, questo cane ha catturato il cuore di molti, diventando una scelta popolare come animale da compagnia.

Oltre alla sua fama cinematografica, ci sono molte altre ragioni per cui il Dalmata è un compagno ideale per molte famiglie.

Purtroppo, nonostante le ottime premesse, mantenerlo non rappresenta una spesa alla portata di tutti: ecco spiegato il perché.

Se pensi di adottare un Dalmata attento a queste malattie

Con le sue dimensioni moderate, il Dalmata si adatta bene alla vita in appartamento. La sua intelligenza e la sua natura giocosa lo rendono perfetto per famiglie attive o persone che amano trascorrere del tempo all’aria aperta. Tuttavia, nonostante la sua vivacità, è importante notare che il Dalmata non è il cane più robusto dal punto di vista della salute e potrebbe richiedere cure extra e visite veterinarie regolari.

Come molte razze, il Dalmata è soggetto a diverse condizioni di salute. Alcune delle malattie più comuni includono calcoli di urati, sordità congenita, tiroidite autoimmune, displasia dell’anca e del gomito, oltre a problemi dermatologici e oculari. La sordità congenita è particolarmente diffusa in questa razza. È consigliabile che i proprietari facciano esaminare i cuccioli per la sordità, in modo da adottare le misure necessarie per la loro cura e sicurezza. Tutte queste cure vanno a sommarsi al prezzo iniziale per l’adozione, che in Italia si aggira attorno ai 500 euro, ma può salire fino a 1800 euro, a seconda del pedigree e dell’allevamento.

Spese per l’adozione e per il vet, ma… ne vale la pena

Nonostante la popolarità iniziale, il Dalmata ha visto una diminuzione della sua fama nel tempo. Dopo l’onda di cuccioli ispirata al film Disney, la richiesta è diminuita gradualmente. Tuttavia, questo non dovrebbe scoraggiare gli amanti della razza, poiché il Dalmata rimane un compagno affettuoso e leale. È importante anche sottolineare alcuni fatti interessanti sulla razza: ad esempio, i cuccioli di Dalmata nascono completamente bianchi e le loro caratteristiche macchie iniziano a svilupparsi intorno alle due settimane di vita. Inoltre, non esistono varianti nano o a pelo lungo della razza; i cuccioli che presentano tali caratteristiche sono generalmente meticci o non conformi agli standard della razza.

Quanto alla longevità, pur essendo di taglia media, il Dalmata non è una razza particolarmente longeva, con una durata media di vita compresa tra i 10 ei 13 anni. Secondo le ricerche condotte dalla psicologa canina Stanley Coren, il Dalmata si posiziona al 39º posto nella classifica delle razze più intelligenti, su un totale di 79 razze esaminate. Il Dalmata è un cane versatile e affettuoso che può portare gioia e vitalità in molte case. Tuttavia, è importante considerare attentamente le necessità della razza e garantire che venga trattata con amore e cura. Con la sua bellezza iconica e il carattere giocoso, il Dalmata rimane una scelta amata per chiunque cerchi un compagno peloso.