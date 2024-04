Displasia all’anca, da oggi puoi giocare d’anticipo e tutelare il tuo pet | Ti basta solo tendere l’orecchio

Il rischio di displasia dell’anca è molto alto, soprattutto nei cani, ma può essere identificato in anticipo, se ascolti con attenzione.

La displasia dell’anca è una delle condizioni più comuni che colpiscono i cani, in particolare quelli di grossa taglia e anziani.

Si tratta di una patologia genetica caratterizzata da un disallineamento dell’articolazione dell’anca, che può portare a problemi di mobilità e artrite.

Anche se spesso associata all’età avanzata, può manifestarsi anche in cuccioli e cani giovani.

Riconoscere i sintomi precoci e agire tempestivamente è cruciale per gestire questa condizione in modo efficace.

Tendi l’orecchio per notare questi segnali

Uno dei segni più evidenti della displasia dell’anca è il cigolio delle ossa quando il cane si muove. Questo rumore caratteristico è dovuto allo sblocco e al rilassamento delle ossa dell’anca durante il movimento. Può essere udito quando il cane si alza dopo essere stato sdraiato per un po’ di tempo, durante la camminata o quando corre. Ascoltare attentamente questi suoni può essere un primo segnale di allarme per i proprietari di animali domestici.

Ma il cigolio delle ossa non è l’unico sintomo da tenere d’occhio. I cani affetti da displasia dell’anca possono manifestare anche altri segni, come zoppia intermittente, difficoltà a saltare o a salire le scale, rigidità nei movimenti, e una postura insolita, con le zampe posteriori tenute più vicine. Nei casi più gravi, possono anche riscontrarsi dolori evidenti durante il movimento o una riduzione dell’attività complessiva. È importante notare che i sintomi possono variare da cane a cane e possono essere più evidenti in alcuni casi rispetto ad altri. Inoltre, i cani anziani con displasia dell’anca possono mostrare cambiamenti nel loro comportamento, come la tendenza a evitare di saltare o a cercare posti più morbidi per sdraiarsi.

Displasia all’anca nel cane, ecco come affrontarla

Se sospetti che il tuo cane possa soffrire di displasia dell’anca, è fondamentale consultare un veterinario il prima possibile. Una diagnosi precoce può aiutare a gestire la condizione in modo più efficace e a migliorare la qualità della vita del tuo animale domestico. Il veterinario potrebbe raccomandare una serie di test diagnostici, tra cui radiografie dell’anca, per confermare la presenza della displasia e valutarne l’estensione.

Il trattamento della displasia dell’anca dipende dalla gravità dei sintomi e dalla condizione generale del cane. Nei casi lievi, possono essere sufficienti cambiamenti dello stile di vita, come il controllo del peso, esercizi leggeri e l’uso di integratori per le articolazioni. Nei casi più gravi, potrebbe essere necessario ricorrere a terapie più invasive, come la chirurgia ortopedica. Riconoscere i sintomi della displasia dell’anca nei cani è fondamentale per garantire un intervento tempestivo e un trattamento efficace; ascoltare per il cigolio delle ossa durante il movimento del cane può essere un metodo semplice ed efficace per prevenire danni permanenti.