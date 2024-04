Maria De Filippi e Overseas: ecco di che razza è il suo splendido cavallo | La passione segreta di Queen Mary

Il vero amore di Maria De Filippi: il suo bellissimo cavallo Overseas. Ecco di che razza è questa meravigliosa creatura.

Maria De Filippi, oltre ad essere una nota conduttrice italiana è anche un’appassionata d’animali. La donna, nella sua bellissima villa situata all’Argentario, detiene infatti un fantastico cavallo di nome Overseas. Negli ultimi mesi i due sono stati fotografati assieme, e le immagini sono immediatamente divenute virali. Ma ecco di quale razza è questa meravigliosa creatura.

Queen Mary è senza ombra di dubbio una delle donne più amate e seguite della televisione italiana.

La donna, da diversi anni a questa parte, è una delle colonne portanti del piccolo schermo e le sue trasmissioni hanno da sempre appassionato un’ampia fetta di pubblico. Proprio per questo in molti l’hanno ribattezzata “la Queen di Mediaset” e la supportano in ogni scelta che fa. La conduttrice, oltre però ad essere una grande professionista, è anche un’amante degli animali, in particolar modo dei cavalli.

Non tutti sanno infatti che la donna ne possiede uno di nome Overseas, senza il quale non potrebbe assolutamente vivere.

Il vero amore di Maria De Filippi

Ebbene sì, la passione segreta della mitica Maria De Filippi sono proprio i cavalli. La donna ne tiene uno dentro la sua villa all’Argentario in cui, da diversi anni a questa parte, passa le sue estati in assoluto relax. Quest’anno è la prima volta in cui la donna non condivide questi fantastici momenti con il suo defunto e amatissimo marito Maurizio Costanzo, defunto nel febbraio del 2023. In ricordo dei bei vecchi tempi, Maria ha deciso quindi di recarsi all’Argentario per passare un po’ di tempo con il suo bellissimo cavallo irlandese.

Una razza meravigliosa e perfetta per galoppare nello splendido entroterra toscano, lontano da tutti i riflettori e dalle chiacchiere della gente.

Le immagini dei due assieme

Le fotografie in questione sono state pubblicate dal settimanale Chi e hanno mostrato al pubblico un bellissimo momento tra la De Filippi e Overseas. La donna lo accarezza e dopodiché lo bacia dolcemente, prima di montare in sella e fare una passeggiata distensiva. Con il suo bellissimo cavallo la conduttrice sorride come una bambina e passa delle ore di pura serenità lontana dal mondo caotico della televisione.

Insomma, un momento bellissimo che è stato immediatamente apprezzato da tutti i fan di Maria De Filippi.