Vita da gatto: ecco perché dovresti vedere anche tu il film campione di incassi | Non guarderai più il tuo micio con gli stessi occhi

Ti sei mai chiesto come sia la vita di un gatto? Ecco un film campione d’incassi che te lo mostrerà alla perfezione.

I gatti sono dei veri e propri leoni in miniatura, in grado di far innamorare gli estimatori e, naturalmente, in primis i rispettivi custodi. Con la loro eleganza e astuzia sono sicuramente tra gli animali più affascinanti di sempre. Se anche tu ti sei chiesto almeno una volta come deve essere il mondo visto dai loro meravigliosi occhi, forse dovresti guardare un film campione d’incassi. Tutti quanti lo hanno amato e, dopo averlo visto, potrai finalmente capire qualcosa in più sul tuo gatto.

Sappiamo benissimo che i gatti sono degli animali super intelligenti e indipendenti, in grado di cavarsela a prescindere dall’uomo.

Proprio per questo è praticamente impossibile non amarli, e se anche tu stravedi per questi animaletti a quattro zampe, forse dovresti leggere questo articolo. Questo perché esiste un film di cui probabilmente non avevi ancora sentito parlare, ma che ti spiegherà come vedono il mondo i tuoi mici affezionati.

Ecco però nel dettaglio il titolo di questo film campione d’incassi e qual è la trama. Una meravigliosa avventura che ti scalderà il cuore.

Vita da gatto: il film per capire meglio il tuo micio

Se anche tu sei un grande appassionato di gatti e ne possiedi uno, “Vita da Gatto” di Guillaume Maidatchevsky potrebbe fare al caso tuo. Si tratta di una meravigliosa avventura, il cui protagonista è un gattino curioso nato e cresciuto a Parigi. Un giorno, improvvisamente, il suo destino cambia quando incontra una bambina di nome Clémence, la quale decide di prenderlo e portarlo nella sua casa in campagna. Da quel momento in poi il piccolo Rroû (chiamato così per le sue fusa) comincia ad assaporare la vita selvaggia, lontano dalle auto e dal caos della città.

La bambina e il gatto cresceranno assieme, vivendo momenti di gioia ma anche di difficoltà.

Il viaggio di Clémence e Rroû

Il rapporto tra Clémence e Rroû si farà sempre più difficile, proprio come quello tra un genitore e il figlio adolescente. Dopo anni passati in città, Rroû inizierà a vivere le sue prime esperienze a contatto con la natura, che fino ad allora non aveva mai realmente conosciuto. Qui cominceranno una serie di incontri con numerosi felini e altri animaletti selvatici che cambieranno inevitabilmente Rroû e la sua percezione del mondo. Parallelamente, anche la bambina vivrà novità nella sua vita che la costringeranno a crescere velocemente (come il divorzio dei genitori). Uno dei messaggi più significativi di tutto il film è il punto di vista del gatto, il quale vive la propria vita nella più totale e straordinaria libertà, ma senza dimenticare mai il legame con la sua piccola umana.

Insomma, se anche tu vuoi finalmente capire cosa prova il tuo gatto questo film potrebbe fare al caso tuo. Non ti resta che prenotare il tuo biglietto e raggiungere la sala più vicina!