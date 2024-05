Edoardo Stoppa, l’amore per gli animali e il dramma che l’ha sconvolto profondamente: “Sono morti soffocati” | L’aneddoto straziante

L’amore per gli animali di Edoardo Stoppa e la terribile testimonianza. L’episodio straziante lo ha sconvolto profondamente.

Edoardo Stoppa è attualmente un concorrente dell’Isola dei Famosi, e sono in molti a sostenerlo fedelmente. Durante una sua recente intervista, Edoardo ha raccontato un aneddoto straziante che lo ha toccato profondamente.

Che Edoardo Stoppa abbia un cuore d’oro non è certamente una novità. L’uomo è sicuramente un grande appassionato di animali e, proprio per questo, ha sempre combattuto affinché non ci fossero ingiustizie ai danni di questi ultimi.

In molti se lo ricorderanno per la sua rubrica all’interno di Striscia la Notizia dove, con più di 1.000 servizi, ha mostrato sempre il suo amore per gli animali. Recentemente, l’uomo ha raccontato qualcosa di più sul suo lavoro e sul proprio passato, inclusi alcuni aneddoti che lo hanno toccato profondamente. Ad aver attirato l’attenzione di tutti quanti è stata la storia della sua attuale cagnolina.

Diversi anni fa il suo impegno animalista lo ha portato difronte ad una scena agghiacciante. Ecco cosa ha visto Edoardo con i suoi stessi occhi.

Edoardo Stoppa e l’aneddoto su come ha conosciuto la sua cagnolina

Durante una sua intervista per LiberoQuotidiano.it, Edoardo ha spiegato che il suo amore per gli animali è nato grazie a suo nonno durante la sua tenera età. Da quel momento in poi, l’uomo ha continuato ad impegnarsi per prevenire ogni forma di ingiustizia e maltrattamento. In seguito, ha anche raccontato di come ha incontrato la sua cagnolina: “La notte di Capodanno di 9 anni fa ho trovato una cagnolina appena nata con i suoi quattro fratelli, chiusi dentro ad un sacchetto di plastica, gettati come spazzatura”.

Edoardo ha poi spiegato che l’unica sopravvissuta era proprio lei: “Gli altri purtroppo sono morti soffocati”.

Edoardo Stoppa e il suo amore per gli animali

Edoardo ha quindi immediatamente salvato la cagnolina, chiamandola poi Duda. Qualche anno dopo il suo amore per gli animali lo ha portato a salvare un altro cane, il quale era destinato ad un traffico di Yorkshire in Ucraina. Anche lui era in condizioni terribili e, se Edoardo non fosse intervenuto immediatamente, probabilmente non ce l’avrebbe fatta. Assieme ai suoi due figli Lua Sophie, Sol Gabriel e sua moglie Juliana Moreira, Edoardo spiega che non c’è cosa più importante al mondo per lui.

Durante Striscia la Notizia, Edoardo ha raccontato di esser dovuto andare in ospedale almeno 15 volte, per proteggere gli animali dalle mani dei malviventi. Quando poi gli è stato chiesto se abbandonerà mai il suo impegno animalista, Edoardo ha risposto così: “Mai. Continuerò ad occuparmi di loro e a cercare di salvarne sempre di più”.

Inutile dire che le sue parole hanno emozionato numerosi lettori e hanno fatto apprezzare ancora di più il lavoro del mitico Edoardo Stoppa.