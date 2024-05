Mishi, il gatto controllore: ecco dove lavora l’unico impiegato felino al mondo | Ha persino badge e ricetrasmittente

Esiste un gatto unico al mondo: si chiama Mishi, fa il controllore, e la sua storia dimostra come gli animali possano migliorare la vita.

Mishi è solo l’ultimo gatto divenuto una vera celebrità nella piccola comunità dove vive. Ma cosa rende così unico questo micio?

Beh, Mishi non è solo un gatto domestico qualunque: è l’unico impiegato felino al mondo, con tanto di badge e ricetrasmittente.

Con il suo fare pacato, Mishi ha conquistato non solo i suoi colleghi umani ma anche gli abitanti del posto.

Scopriamo insieme il lavoro straordinario di questo gatto, che ha reso più amichevole e divertente un servizio utilizzato tutti i giorni dai suoi amici umani.

La storia di Mishi, un gatto ligio al proprio mestiere

Anche i gatti hanno le proprie passioni e i propri sogni, e a volte questi sogni diventano realtà in modi sorprendenti. Mishi è un micio colombiano che ha dimostrato di avere una passione insolita: la metropolitana di Medellín, in Colombia. Ciò che è iniziato come una visita casuale ha portato Mishi a considerare la stazione come la sua “seconda casa”. Mishi, infatti, non è un gatto randagio; vive con i suoi proprietari a breve distanza dalla stazione Villa Sierra della linea H della metropolitana di Medellín. Tuttavia, ciò che lo distingue è la sua abitudine di visitare la stazione quotidianamente non per necessità, ma per puro piacere.

Col passare del tempo, l’ambizioso micio è passato dall’essere un semplice visitatore a un vero e proprio “operatore” della metropolitana. Ogni giorno, durante le ore di punta quando c’è maggiore afflusso di passeggeri, controlla gli accessi posizionandosi sui tornelli. Poi, una volta terminato il picco di traffico, si sposta sul pavimento per riposarsi e ricevere le coccole dei suoi “colleghi” umani.

Cuando llega la hora pico y los usuarios frecuentan la estación controlo el acceso a las telecabinas 🫡, hay veces apoyo al operador 🤓 y hasta verifico en los torniquetes que todo marche en orden y que los usuarios vivan la #CulturaMetro. 💚👇 pic.twitter.com/tyA2RHWM6l — Metro de Medellín 💚 #CulturaMetroSoyYo (@metrodemedellin) April 20, 2024

Perché un gatto con badge riesce a far sorridere tanto?

La storia di Mishi ha catturato l’attenzione non solo dei dipendenti della metropolitana di Medellín ma anche dei frequentatori abituali della stazione. La sua presenza insolita e la sua adorabile routine sono diventate popolari sui social network, con molte persone che condividono le loro interazioni con lui. Ci sono molti elementi affascinanti nella storia di Mishi: innanzitutto, dimostra quanto i gatti siano creature intelligenti e adattabili. Nonostante sia un animale domestico, Mishi ha trovato un modo per integrarsi nella vita quotidiana della metropolitana, dimostrando una notevole capacità di adattamento.

Inoltre, la storia di Mishi mostra quanto gli animali possano influenzare positivamente la nostra vita quotidiana. La sua presenza nella stazione della metropolitana ha portato un sorriso sul viso di innumerevoli persone, fornendo un momento di gioia e leggerezza in una giornata spesso frenetica. Ma c’è anche un lato più serio da considerare: la storia di Mishi solleva questioni sulla cura degli animali randagi e sull’importanza di fornire loro un ambiente sicuro e accogliente. Mishi ha dimostrato che anche gli animali domestici possono trovare un senso di appartenenza in luoghi inaspettati, se vengono trattati con gentilezza e rispetto.