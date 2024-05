Giorgia Meloni, ecco di che razza sono i suoi gatti Micia e Martino | Il segreto inconfessabile della Premier: “Dormiamo tutti nel…”

Di che razza sono i bellissimi gatti di Giorgia Meloni, Micia e Martino? In questo articolo potrai scoprirlo assieme ad un suo segreto.

Dietro alla sua aria tosta e ambiziosa, Giorgia Meloni nasconde in realtà un cuore molto dolce, soprattutto quando si tratta di animali! La Premier, durante una sua intervista per Libero Quotidiano, ha svelato un piccolo segreto che ha fatto emozionare numerosi lettori. Oltretutto, ha spiegato anche di quale razza siano i suoi bellissimi Micia e Martino, due gatti che l’hanno fatta innamorare del mondo felino. Scopriamo quindi insieme nel dettaglio le sue parole.

Giorgia Meloni è l’attuale Premier italiana, e gode di moltissimi moltissimi sostenitori.

Durante i suoi comizi, Giorgia si mostra sempre molto rigida, seria e con l’aria tosta. Eppure, dietro a quel suo viso sempre duro, si nasconde una donna in grado di sciogliersi per qualche fusa di troppo. Ebbene sì, anche la nostra Giorgia Meloni è una gattara al cento per cento e lo ha ammesso durante una sua recente intervista per Libero Quotidiano. La donna ha infatti spiegato come ha conosciuto i suoi attuali mici e l’immenso amore che prova per loro.

Inutile dire che in molti si sono rivisti nelle sue parole e si sono emozionati per le rivelazioni fatte dalla politica di Fratelli d’Italia.

Micia e Martino: i due grandi amori di Giorgia Meloni

La Premier ha raccontato di essere da sempre una grande appassionata di animali e di esserci cresciuta insieme. Dopodiché ha ricordato un suo vecchio pastore tedesco di nome Ettore, morto quando aveva 12 anni e lei era ancora una bambina di 10. Nel corso degli anni ha poi scoperto l’amore per i felini e da quel momento in poi non è più riuscita a vivere senza: “Quattro anni fa, quando ho preso Martino, uno Scottish Fold, fu amore a prima vista. È stato il mio primo figlio… Un grande viaggiatore, ha preso l’aereo, il treno, è venuto con me ovunque.”

Dopo la nascita di sua figlia Ginevra, Giorgia ha però deciso di voler prendere un’altra gattina: Micia, dal bellissimo pelo lungo e tigrato.

Il segreto che in pochi conoscono

Sempre durante la sua intervista, Giorgia ha svelato un segreto che ha fatto commuovere molti: “La sera si dorme tutti nel lettone, fino alle 5 del mattino, l’ora in cui Micia ci dà la sveglia a suon di fusa!” L’immagine del letto affollato dalla Premier, i gatti e sua figlia ha rivelato la vera natura di Giorgia, lontana dalle telecamere e dal mondo della politica.

Insomma, anche la Meloni è una grande appassionata di gatti!