Galena, il gatto spedito per errore in un pacco di Amazon: sballottata per oltre 1.400 km | I proprietari: “Siamo crollati”

La storia della gatta Galena, che ha percorso più di 1.400 km dentro a un pacco di Amazon. Ecco il viaggio incredibile.

In queste ore è divenuta virale una notizia che ha lasciato milioni di utenti senza parole. L’avvincente storia vede come protagonista una gatta di nome Galena, la quale ha percorso gli Stati Uniti rinchiusa dentro a un pacco di Amazon. Ecco cos’è accaduto, e come è stata poi ritrovata la gattina. Inutile dire che non si è sentito parlare d’altro per giorni!

I gatti sono sicuramente degli animali molto curiosi, e amano nascondersi all’interno dei buchi e pertugi più stretti.

Questa caratteristica è sicuramente molto pericolosa, in quanto li espone continuamente a possibili rischi. La recente vicenda della gatta Galena ne è proprio la riprova! La storia è stata raccontata dagli stessi padroni della micia che, per pura curiosità, è entrata dentro a un pacco di Amazon e ha viaggiato per chilometri e chilometri di distanza.

Ecco però nello specifico che cosa è accaduto, e perché Galena ha rischiato veramente di non sopravvivere a questo lungo e pericoloso viaggio.

La storia del gatto spedito per errore

Galena è una gatta appartenente ad una coppia che abita nello Utah (Stati Uniti) e, proprio come tutti gli altri felini, ha rischiato grosso a causa della sua curiosità. Dopo essere entrata all’interno di un pacco Amazon, i padroni, ignari della sua presenza, lo hanno chiuso e spedito. Poco dopo, si sono accorti della sua sparizione, e hanno pubblicato sui social accorate richieste di aiuto per cercare di ritrovarla, affiggendo inoltre volantini in tutta la città. Dopo circa sei giorni e con le speranze ormai al lumicino, arriva finalmente la telefonata di un veterinario, che li avverte che Galena è stata ritrovata in California, a chilometri e chilometri di distanza.

Fortunatamente una dipendente di Amazon si è accorta della sua presenza grazie ai deboli miagolii, e ha immediatamente contattato un veterinario della zona che, attraverso il chip della gatta, è riuscito a rintracciare i suoi padroni.

Come si è conclusa la vicenda

La gatta è stata quindi per tutto quel tempo chiusa in una scatola, senza poter né bere né mangiare. Una storia di sopravvivenza che ha emozionato milioni di internauti e che ha sollevato anche delle critiche nei confronti dei padroni. Successivamente la proprietaria ha dichiarato: “Sono corsa ad informare mio marito che Galena era stata trovata e siamo crollati, rendendoci conto che doveva essere saltata in una scatola di grandi dimensioni che avevamo spedito il mercoledì precedente.”

Insomma, se anche tu possiedi un gatto dentro casa ricordati sempre della sua incredibile passione per le scatole e controlla sempre, prima di spedire dei pacchi!