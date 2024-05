Pelo lucido e setoso, se vuoi un cucciolo da copertina integra nella sua dieta questi alimenti | Altro che salone di bellezza

Vuoi rendere il pelo del tuo cucciolo lucido e setoso come in toelettatura? Ecco quali alimenti integrare nella sua dieta.

Spesso e volentieri spazzolare abitualmente il nostro cane e sciogliere i nodi sul manto non basta a rendere il suo pelo lucido e setoso. Se anche tu vorresti che fosse come quello degli animali in copertina, devi tenere conto di un dettaglio importante: l’alimentazione corretta va di pari passo con lo stato del pelo del nostro animaletto. Ecco quali alimenti dovrai integrare nella sua dieta d’ora in poi.

Soprattutto quando il nostro amico a quattro zampe ha il pelo lungo, sono necessari degli accorgimenti in più per mantenerlo sempre lucido e sano.

Eppure, non tutti sanno che spazzolare il nostro cagnolino potrebbe non bastare e che l’alimentazione determina anche l’aspetto del suo manto. D’altronde, all’interno del suo cibo che stiamo per consigliarti vi sono tutte le vitamine e sostanze nutritive necessarie, che renderanno il tuo animale sano e sempre più forte. Nel caso in cui dovessi accorgerti che il pelo del tuo cane è spento e ispido, allora devo modificare qualcosa all’interno della sua alimentazione.

Ecco però nello specifico cosa dovrebbe mangiare il tuo amico a quattro zampe, secondo gli esperti.

La dieta perfetta per un pelo lucido e setoso

Per far sì che il tuo cane sembri appena uscito da una copertina, sarà necessaria una dieta ricca di proteine, vitamine, carboidrati e minerali. Soltanto in questo modo potrai dire addio al “salone di bellezza” per animali e trasformare il suo pelo con la sola alimentazione. In commercio esistono centinaia di crocchette o scatolette perfette per il tuo animale; basterà una ricerca accurata e mirata per l’età del tuo cane.

Oltre però a queste sostanze nutritive, esistono 3 alimenti in particolar modo che regaleranno un power up al suo pelo.

Cosa non dovrà più mancare al tuo cane

Ebbene sì, a rendere il pelo setoso e lucente sono proprio i grassi Omega 3 e Omega 6, come il salmone, il pesce, gli oli vegetali, i semi di girasole, di zucca e lino. Oltre però a questi ingredienti, all’interno della dieta del tuo cane non dovrebbe mai mancare l’olio di cocco. Questo alimento è particolarmente consigliato sia per curare diversi problemi della pelle, che per rendere perfetto il pelo del tuo animaletto. Ricordati inoltre che anche una piccola dose di frutta e di verdura potrebbe fare particolarmente bene al tuo cane (al contrario di quello che sostengono in molti). Al loro interno sarà possibile trovare vitamine appartenenti al gruppo C ed E, particolarmente utili per il benessere di questi animali. Controlla però la lista dei cibi tossici per i cani, onde non incorrere in conseguenze pericolose per la sua salute.

Insomma, se anche tu vuoi vedere il pelo del tuo cane perfettamente lucido, inserisci questi ingredienti all’interno della sua dieta.