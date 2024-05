Piccioni, allontanali per sempre dal tuo balcone con questo trucco facile ed economico | Funziona ovunque al 100%

I piccioni amano accoccolarsi proprio sul tuo balcone? Ecco la soluzione che può fare al caso tuo. Risolverà subito il problema.

Quando i piccioni identificano un particolare luogo come “casa” è veramente difficile convincerli a non tornare più. Se anche tu hai in casa un balcone e, purtroppo, non riesci neanche più ad aprire le finestre da quanti esemplari vi si annidano, allora dovresti leggere questo articolo. Ecco infatti la soluzione che potrebbe fare al caso tuo, super economica e facile da utilizzare. Risolverà il problema in pochissimi istanti.

I piccioni sono degli uccelli particolarmente diffusi nelle città italiane. Nonostante siano completamente innocui, possono risultare fastidiosi quando cercano delle briciole da piluccare o quando sostano in massa su pianerottoli e balconi.

La loro alimentazione preferita sono i cereali e i legumi e con questi cibi potrebbero arrivare a decine e decine tutti insieme. Moltissime persone amano portarsi qualche briciola nelle piazze per fotografarsi con questi uccelli che si posano in ogni parte del loro corpo. Purtroppo, però, i piccioni sono anche dei trasmettitori di malattie infettive e parassiti. Proprio per questo, quando decidono di accoccolarsi nei nostri balconi o terrazzi potrebbero diventare un grosso problema.

Ritrovarsi inoltre il pavimento sempre sporco delle loro feci potrebbe essere un fastidio in più. Ecco però come risolvere finalmente il problema.

La soluzione Amazon anti-piccioni

Ebbene sì, la soluzione perfetta per allontanare i piccioni dal nostro balcone sono i dissuasori per piccioni in plastica. Su Amazon ne esistono di diverse marche e tipologie, anche se i preferiti dagli utenti sono quelli di Xakay. Posizionando questi spunzoni nei luoghi in cui amano appollaiarsi i piccioni, potremo finalmente dire addio a questo problema. Non trovando più una superficie piana o liscia, questi uccelli voleranno infatti altrove.

Con i dissuasori Xakay potrai anche evitare gli incontri ravvicinati con gatti, procioni, uccellini, topi o scoiattoli.

Altre caratteristiche dei dissuasori Xakay

Questi picchetti per uccelli vengono rivenduti in sezioni piccole e componibili, adattabili a ogni superficie. Essi possono essere facilmente installati sopra cancelli, capannoni, recinzioni e molto altro ancora. Questi dissuasori per piccioni vengono venduti in confezioni da 12, con una striscia sottostante per incollarli con estrema praticità (resisteranno ad ogni tipo di agente atmosferico). Il loro costo è di 27.30€ a confezione e potrebbero essere la svolta per il tuo balcone.

Che aspetti quindi ad acquistare questa soluzione semplice ed economica su Amazon? Ti permetterà di allontanare per sempre i fastidiosissimi piccioni. Funzionerà al 100%.