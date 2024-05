Animali in auto, rischi 275 euro di multa se li trasporti così, e perdi anche punti sulla patente | La normativa parla chiaro

Non prendere sottogamba il trasporto in macchina del tuo animale: se sbagli rischi una multa salatissima (e lo fai stare male).

Guidare con animali a bordo può essere un’esperienza piacevole, ma è importante farlo nel rispetto della legge.

La normativa riguardante il trasporto degli animali in auto è chiara e severa: rischi una multa salata di 275 euro e la perdita di punti sulla patente se non rispetti le regole.

Sembra un dettaglio minore, ma trasportare gli animali in modo non adeguato può essere pericoloso per loro e per te. Le norme stabiliscono precise condizioni e misure di sicurezza per garantire il benessere degli animali e la sicurezza stradale.

Scopriamo insieme cosa dice la legge e quali sono gli errori da evitare quando si viaggia in compagnia dei nostri amici a quattro zampe.

Fino a 275 euro di multa se non lo sistemi correttamente

Viaggiare in auto con il proprio cane o gatto può essere un’esperienza piacevole, ma è importante farlo nel rispetto delle normative di sicurezza stradale e per il benessere dell’animale. L’articolo 169 del Codice della Strada regola il trasporto degli animali in auto, stabilendo che possono essere portati liberamente, purché siano custoditi in modo adeguato.

Il mancato rispetto di questa normativa può comportare multe che vanno dai €68,5 ai €275,10 e la decurtazione di un punto dalla patente di guida. Gli animali devono essere contenuti in apposite gabbie o contenitori, oppure nel vano posteriore diviso da una rete o simili, come le cinture di sicurezza da agganciare alla pettorina. Ma oltre agli obblighi di legge, è importante considerare anche la sicurezza, sia del conducente che dell’animale, durante il viaggio in auto. Ecco alcuni consigli utili da tenere a mente.

Come affrontare i viaggi in auto con animali (ed evitare multe)

Prima di affrontare lunghi viaggi, è importante abituare l’animale a viaggiare in auto. Si consiglia di farlo salire senza accendere il motore, permettendogli di familiarizzare con l’ambiente. Successivamente, si possono percorrere tratti brevi finché l’animale non percepirà l’auto come un ambiente confortevole. Durante il viaggio, è meglio tenere l’animale a digiuno per evitare problemi di nausea. Quando diventa un viaggiatore esperto, è possibile portare con sé una ciotola per l’acqua e fare soste frequenti per permettergli di sgranchire le zampe e idratarsi.

È importante garantire la sicurezza dell’animale e degli occupanti dell’auto. Lasciare il finestrino aperto può causare fastidiose otiti a causa dei colpi d’aria. È meglio lasciare solo uno spiraglio per il ricircolo dell’aria, evitando che l’animale esponga il muso all’esterno. Il trasporto corretto degli animali in auto non solo è una questione di rispetto delle normative, ma soprattutto di sicurezza e benessere per l’animale e per chi lo trasporta. Prendersi cura dell’educazione e del comfort dell’animale durante i viaggi in auto non solo aiuta a evitare sanzioni, ma assicura anche un’esperienza positiva e sicura per tutti i passeggeri… a quattro zampe, e non!