Cane e odori, questi 8 lo fanno fuggire a gambe levate: l’ultimo è incredibile ma c’è anche in casa tua

Lo sapevi che esistono 8 odori (in particolar modo) che i cani detestano? L’ultimo potrebbe veramente sorprenderti.

A differenza degli esseri umani, i cani hanno un olfatto sviluppato e in grado di fargli sentire in maniera amplificata sia gli odori gradevoli che sgradevoli. Non tutti sanno che ne esistono 8 in particolar modo che i nostri amici a quattro zampe detestano. L’ultimo potrebbe sorprenderti e, sicuramente, sarà presente anche dentro la tua dimora. Ecco nello specifico quali sono!

Nonostante i nostri animali non abbiano il dono della parola, attraverso i loro comportamenti cercano sempre di comunicarci qualcosa.

Soprattutto per quanto riguarda i cani, è necessario che si vada ad instaurare un rapporto di comunicazione e fiducia tra il padrone e questi animali. Ad esempio, non tutti sanno che i nostri migliori amici a quattro zampe possono soffrire a causa di alcuni odori. D’altronde sappiamo benissimo che l’olfatto è il senso più sviluppato in questi animali, i quali lo utilizzano addirittura per ricevere informazioni sui propri simili (annusando le loro urine).

Scopriamo quindi insieme nel dettaglio, gli 8 odori che i nostri cani proprio non sopportano. Soltanto così potremo evitargli questa “sofferenza”!

Gli odori che fanno fuggire a gambe levate i nostri cani

Innanzi tutto, se anche tu possiedi un cane, dovresti cercare di non metterti mai lo smalto per le unghie in sua presenza. L’odore acuto di questo prodotto potrebbe farlo fuggire a gambe levate. Anche l’acetone utilizzato per rimuoverlo potrebbe infastidire il tuo animale. Il terzo odore che proprio non sopportano è l’alcool: ebbene sì, questo prodotto è persino sconsigliato per disinfettare eventuali ferite dell’animale, in quanto risulta un odore da loro detestato.

Al quarto posto troviamo invece il peperoncino. Questo perché al suo interno ci sono alcuni composti chimici naturali che i cani, con il loro olfatto, non riescono a tollerare.

Cos’altro può dare fastidio ai nostri animali

Un altro grande no agli agrumi. Il loro odore potrebbe addirittura irritare le vie respiratorie al nostro cane e provocargli continui starnuti. La cosa peggiore sono gli oli essenziali con questa fragranza, i quali emettono un odore ancora più intenso. Anche l’ammoniaca e i detersivi utilizzati per pulire la nostra casa, potrebbero risultare fastidiosi per i nostri animaletti. Oltretutto, sono delle sostanze nocive che possono irritare il loro esofago. Cerca quindi di utilizzare delle soluzioni più naturali o pulire casa quando loro non sono nelle vicinanze.

Infine, l’ultimo odore che può farli impazzire è veramente assurdo. Si tratta dell’aceto, ed è sicuramente uno degli aromi che sopportano di meno. Nonostante ciò, moltissime persone continuano ad utilizzarlo per pulire il loro pelo, unendolo ad un po’ di shampoo. Evitalo quindi come la peste, se non vuoi che il tuo cane ti detesti!

E tu eri a conoscenza di questa lista detestata dai nostri amici pelosetti? D’ora in poi potrai finalmente farci più attenzione.