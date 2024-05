Integratore di calcio per cani fai da te: così proteggi a costo zero le ossa e i denti del tuo pet | Ti basta un guscio d’uovo

Prepara un integratore di calcio fai da per il tuo cane. Soltanto così proteggerai le sue ossa e i suoi denti a costo zero.

Non tutti sanno che gli integratori alimentari, oltre ad essere particolarmente utili per il nostro organismo, sono anche di vitale importanza per i nostri cagnolini. Ne esiste uno in particolar modo che vedrà come protagonista il guscio d’uovo e sarà in grado di donare la dose di calcio necessario al tuo animale. Ecco nel dettaglio tutto quello di cui avrai bisogno per ottenere un integratore fai da te per il amico a quattro zampe.

Quando si tratta dei nostri cani, è sempre consigliato seguire attentamente la loro alimentazione per garantirgli tutti i nutrienti necessari.

Tra i minerali necessari per la loro dieta troviamo sicuramente il calcio. Esso permette infatti alle loro ossa e ai loro denti di svilupparsi e crescere in maniera sana. Come se non bastasse, il calcio regola anche la funzione del loro sistema nervoso e circolatorio. Insomma, non sottovalutare questo minerale essenziale e fai in modo che il tuo cane lo consumi durante la sua giornata. Esiste un integratore di calcio fai da te che potrai tranquillamente realizzare in pochi minuti, e senza spendere un centesimo.

Come ingrediente principale, infatti, dovrai utilizzare uno scarto che normalmente getteresti via: il guscio delle uova.

L’ingrediente per l’integratore di calcio fai da te

Come detto precedentemente, tutto quello di cui avrai bisogno per ottenere questo toccasana perfetto per il tuo cane è qualche guscio d’uovo. Esistono diversi integratori con questo protagonista in commercio, ma perché spendere dei soldi quando puoi farlo tranquillamente da solo? Anziché gettare questo scarto dell’uovo, puliscilo con dell’acqua calda e conservalo in un contenitore. Quando ne avrai messi da parte una ventina, allora potrai procedere con la ricetta di questo integratore.

Lo ha spiegato un utente su TikTok e il video ha immediatamente colpito molti utenti in rete. Ecco cosa dovrai fare.

#dog #supplements #dogfood #uova #diy #homemade ♬ suono originale – 👩‍🍳Laura🐺Ikaria🐺Nanuk @donnecheviaggianocoilupi 1. Sciacqua con acqua bollente i gisci dopo l’uso 2. lascia che si asciughino all’aria (io accelero sulla stufa) 3. Stoccali in un contenitore ermetico in frigo 4. Quando ne hai raccolti abbastanza, mettili su una teglia da forno 5. preriscalda a 150 (io uso programma Eco) 6. Cuoci per 5 minuti 7. lasciali raffreddare 8. Polverizzali 9. conserva in un contenitore sottovuoto a temperatura ambiente fino a 2 mesi. 🐺🍖Se il tuo cane ha già ossa polpose in ciotola, non ha bisogno di integrazioni. 🐺🥚✅La polvere di guscio d’uovo è invece indicata per cani che hanno bisogno di un sostituto delle ossa polpose in ciotola ( es. Barf senza OP, Casalinga o dieta commerciale) qualora la quota di calcio in ciotola non sia sufficiente. ⚖️Dosi consigliate nei casi elencati sopra, da mescolare in ciotola ( dose max al gg) Taglia piccola: 1 punta di coltello/gg Taglia media: 1/4 cucchiaino/gg Taglia grande: 1/2 cucchiaio/gg In gravidanza + cuccioli: razione doppia/gg Salva la ricetta & condividila con un altra DogMama o Dogpapy #dogmom

I passaggi da seguire

Dopo aver conservato i gusci, posizionali su una teglia da forno e preriscalda l’elettrodomestico ad una temperatura di 150 gradi. Scaldali quindi per circa cinque minuti e, dopodiché, lasciali raffreddare per qualche secondo. Non ti resterà quindi che polverizzarli all’interno di un robot da cucina e conservarli poi all’interno di un contenitore sottovuoto. Se il tuo cane è di taglia piccola, aggiungine una punta di coltello al giorno in uno dei suoi pasti. Nel caso in cui dovesse avere una taglia media, aggiungi un quarto di cucchiaio al giorno; mentre se dovesse essere di taglia grande basterà mezzo cucchiaio al giorno.

Insomma, che aspetti a realizzare questo integratore naturale per i tuoi amici a quattro zampe? Potranno ottenere un sacco di benefici.