Se sei allergico ai gatti scegli l’Ashera, il micione incrociato con il leopardo | Maestoso ed elegante… Ma non per tutte le tasche

Vuoi un gatto ma sei allergico? Che fortuna, esiste l’Ashera… peccato che il costo sia astronomico (davvero: è molto più di quanto pensi).

Per chi ama i gatti ma soffre di allergie, la ricerca del compagno felino perfetto può sembrare un’impresa impossibile. Tuttavia, esiste una razza che potrebbe rappresentare la soluzione ideale: l’Ashera.

Questo micione, frutto di un incrocio unico tra un gatto domestico e un leopardo, si distingue non solo per la sua bellezza maestosa ed elegante, ma anche per le sue caratteristiche ipoallergeniche.

Nonostante le apparenze affascinanti, l’Ashera non è un’opzione accessibile a tutti. La sua esclusività e le particolari esigenze di allevamento lo rendono un lusso per pochi.

Tuttavia, per chi può permetterselo, questo splendido felino offre la possibilità di vivere l’esperienza di un gatto esotico senza rinunciare al comfort domestico. Scopriamolo assieme.

L’assurdo prezzo del gatto creato per gli ipoallergenici

Il gatto Ashera è riconosciuto come il felino domestico più costoso al mondo, con un prezzo che può superare i 100.000 dollari per esemplare. Questa straordinaria cifra è dovuta alla sua estrema rarità e alle caratteristiche uniche che lo contraddistinguono. Creato in laboratorio dalla Lifestyle Pets, un’azienda statunitense, l’Ashera è il risultato di un progetto avviato nel 2006 da Simon Brodie, imprenditore inglese. Lo scopo era soddisfare le richieste di una clientela esigente che desiderava un gatto dall’aspetto selvatico ma dal temperamento docile.

Il processo di creazione dell’Ashera ha coinvolto l’incrocio del Servalo africano con il Gatto Leopardo asiatico e successivamente con gatti domestici comuni. Questo ha prodotto una razza felina che unisce l’aspetto esotico dei felini selvatici con la docilità tipica dei gatti domestici. Esistono quattro varianti di Ashera, ognuna con caratteristiche e prezzi differenti. La variante più comune è l’Ashera Standard, con un mantello color miele e macchie da leopardo, mentre l’Ashera Ipoallergenico è stato progettato per essere adatto a famiglie con membri allergici ai gatti. La variante più rara e costosa è l’Ashera Royal, con un prezzo che può raggiungere i 100.000 euro.

In Italia puoi adottare un Ashera? La risposta è un po’ complicata

Oltre al suo prezzo iniziale elevato, l’Ashera richiede anche un mantenimento costoso. A causa delle sue dimensioni maggiori rispetto ai gatti domestici comuni, necessita di una quantità significativa di cibo. La razza è inoltre nota per la sua longevità, con una vita media di circa 24 anni, e per la buona salute generale, senza particolari patologie genetiche riscontrate fino ad ora.

In Italia, la legge vieta il possesso di alcune specie esotiche e pericolose. Tuttavia, è possibile possedere un Ashera purché sia dalla quarta generazione in poi, garantendo che l’esemplare sia frutto di almeno quattro generazioni di incroci con gatti domestici, assicurando così un maggiore grado di domesticità e sicurezza. Nonostante il suo prezzo elevato e il costo di mantenimento, l’Ashera continua a essere ambito da chi cerca un felino domestico fuori dal comune. In ogni caso, per molti la bellezza e l’affetto di un gatto non dipendono dalla razza, ma dall’amore e dalle cure che si è disposti a offrire.