Squali in Italia: se vai al mare in queste Regioni li puoi incontrare, ecco cosa sapere prima di prenotare le tue vacanze

Negli ultimi tempi si sente parlare sempre più spesso di squali in Italia: ecco in quali Regioni l’avvistamento è praticamente certo.

Con l’estate alle porte, molti italiani si preparano per le tanto attese vacanze al mare. Tuttavia, per coloro che pianificano di trascorrere del tempo lungo le coste italiane, c’è un elemento da tenere in considerazione: gli squali.

Sebbene non sia un fenomeno comune come in altre parti del mondo, gli incontri con questi predatori marini possono accadere anche lungo le nostre coste.

È importante essere consapevoli di questa possibilità e comprendere cosa fare in caso di avvistamento.

In questo articolo esploreremo la presenza degli squali in Italia e forniremo alcuni consigli utili per godersi al meglio le vacanze balneari in sicurezza. Prima di prenotare la tua prossima destinazione, assicurati di essere informato su questo argomento importante.

In queste regioni italiane l’incontro è molto probabile

Nel corso del 2023, l’Italia è stata teatro di un fenomeno che ha destato un certo allarme tra i bagnanti e gli amanti del mare: un aumento degli avvistamenti di squali lungo le sue coste. Quattro segnalazioni significative sono state riportate, coinvolgendo diverse località costiere, tra cui Messina, Palermo, Livorno, Sardegna, Puglia, Capri, Ischia e Procida. Questi avvistamenti hanno alimentato una serie di discussioni sulla sicurezza nelle acque italiane e sulle possibili cause di tale fenomeno.

Uno degli avvistamenti più eclatanti è stato registrato vicino alla spiaggia di Oliveri, in provincia di Messina, dove un esemplare di squalo è stato avvistato nuotare nelle vicinanze, suscitando preoccupazione tra i bagnanti. Tuttavia, è importante notare che non tutti gli squali rappresentano una minaccia per gli esseri umani. In molti casi, si tratta di specie pacifiche e timide, come la “prionace glauca”, comunemente conosciuta come verdesca.

Perché all’improvviso vediamo tanti squali nei nostri mari?

Secondo gli esperti, l’incremento degli avvistamenti potrebbe essere attribuito a diversi fattori. Uno di essi è il riscaldamento globale, che influisce sul comportamento e sulle abitudini di ricerca del cibo degli squali. Il cambiamento climatico ha causato variazioni nelle temperature delle acque, spingendo alcune specie di pesci, e di conseguenza anche gli squali, a spostarsi verso nuove aree in cerca di prede. Un altro fattore rilevante è la pesca eccessiva, che ha ridotto le risorse alimentari disponibili per gli squali nelle loro aree abituali. Questo porta gli squali a cercare cibo più vicino alle coste, aumentando di conseguenza la probabilità di incontri con gli esseri umani.

È anche importante considerare il ciclo di accoppiamento degli squali, che avviene principalmente durante la primavera e l’estate. Durante questo periodo, maschi e femmine si spostano in cerca di compagni, portandoli a frequentare nuove aree che potrebbero includere zone più vicine alla costa. Inoltre, non possiamo ignorare il ruolo delle attività umane nell’aumento degli avvistamenti di squali. Nonostante l’aumento degli avvistamenti, è importante sottolineare che la maggior parte degli squali presenti nel Mediterraneo non rappresenta una minaccia per gli esseri umani, a meno che non vengano disturbati o minacciati. La conoscenza e il rispetto per queste creature marine sono fondamentali per garantire la convivenza pacifica tra esseri umani e squali nelle acque italiane e in tutto il mondo.