Blatte, se non giochi in anticipo te le ritrovi ovunque | La semplice strategia per proteggere la tua casa dall’invasione

Giocare d’anticipo per scongiurare un’infestazione di blatte è fondamentale. Ecco le strategie da utilizzare per non averne…

Un problema da non sottovalutare assolutamente è quello delle blatte in casa, perché questi insetti sono purtroppo molto dannosi per la salute. Inoltre, probabilmente nei prossimi anni sarà un problema sempre più importante.

Questi animali dell’ordine della Blattodea hanno sviluppato delle strategie di adattamento e resistenza che le rende praticamente indistruttibili. Infatti, secondo alcuni studi, sarebbero uno dei pochi animali in grado di sopravvivere a un attacco nucleare.

Questo fa capire la misura della difficoltà nella loro debellazione, una volta che queste si sono insediate dentro la propria dimora.

Per questo motivo occorre giocare d’anticipo e provare a mettere in atto tutta una serie di strategie che ne scongiurano la riproduzione all’interno delle proprie case.

Quali sono i posti in cui è più comune trovarle

Le blatte stanno diventando un problema sempre più urgente nelle grandi città e nei posti molto caldi. Infatti, questi insetti si riproducono facilmente in zone calde e umide. Spesso entrano nelle case in cerca di cibo e acqua. Qui possono trovare anche un fertile rifugio per riprodursi, cosa che può portare non pochi problemi. Infatti, questo tipo di insetti può portare alla diffusione di diverse malattie, essendo molto sporchi e vivendo principalmente nei condotti fognari.

Ne esistono di diversi tipi e specie, tuttavia tutte sono attratte dalla stessa cosa. I posti dove è più comune trovarle sono i bagni, le cantine e le cucine, proprio perché sono ambienti più umidi e pieni di scorte di cibo. È importantissimo adottare delle strategie preventive che rendano poco appetibile le vostre case per le blatte. Vediamo una serie di accorgimenti che si possono adottare, e che permettono di mettere al sicuro le vostre dimore dalla presenza di questi terribili insetti.

Le strategie per non avere blatte in casa

Quando si tratta di blatte, non c’è soluzione migliore che quella di essere previdenti ed evitare a monte che queste possano introdursi in casa. La prima regola da tenere a mente è di mantenere sempre la casa pulita. Le blatte amano lo sporco e questi possono diventare ambienti ideali per la loro proliferazione. È importante non lasciare residui di cibo in giro e smaltire sempre tutti i rifiuti senza lasciarli accumulare. La spazzatura in casa deve inoltre sempre essere coperta, in modo che non sia accessibile a questi animali.

Inoltre, bisogna conservare in modo ermetico tutti i cibi presenti in casa, in modo da evitare che questi possano richiamare le blatte. Sigillate tutte le fessure e le crepe presenti nella vostra abitazione, anche le più piccole, in quanto possono essere dei punti di accesso per gli insetti. In questo modo, la vostra casa diventerà un ambiente meno congeniale a questi insetti.