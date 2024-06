Zanzare, è allarme rosso in questa Regione italiana: se prenoti qui le tue vacanze rischi un vero tormento

È allerta zanzare in questa Regione italiana: se prenotate qui le vostre vacanze, sappiate che dovrete prendere provvedimenti preventivi, altrimenti rischiate di vedervi rovinare le ferie.

Ogni stagione ha dei pro e dei contro: c’è il periodo invernale dove si verifica il picco di influenze, c’è quello primaverile dove iniziano le allergie… C’è anche quello estivo, dove si registra l’aumento di colpi di calore, e così via.

Ovviamente, in questi periodi non soffriamo solo noi: anche i nostri amici a 4 zampe, più o meno, possono essere sottoposti al nostro medesimo stress, che sia con malanni vari o l’aumento della temperatura corporea a livelli mortali, negli scenari più gravi. Per questo dobbiamo proteggerli da tutto questo, come raccomandano i veterinari.

Sicuramente uno dei nemici dell’estate è il risveglio dell’insetto più odiato di sempre, la zanzara, il cui morso e ronzio ci infastidisce tutti, nessuno escluso. Il problema è che fino a decenni fa avevamo solamente il classico esemplare che ci mordeva, ci faceva venire il classico pomfo cutaneo e quella forte sensazione di prurito che non ci lasciava in pace per giorni.

Adesso però, con i vari cambiamenti climatici, sono arrivati anche altri esemplari di zanzare, il cui morso può portare conseguenze molto serie. Per questo, fate attenzione se prenotate in questa Regione d’Italia: dovrete prendere provvedimenti seri, visto che è allarme rosso.

Allarme rosso per la zanzara in questa Regione italiana

Come ogni anno di questi tempi, arrivano i primi pronostici su quella che potrebbe essere la nostra estate, compresi i picchi di calore che si potranno raggiungere e le stime sul numero di zanzare e altri insetti che potrebbero disturbarci parecchio durante i mesi estivi.

A preoccupare quest’anno, oltre alla “classica” zanzara e a quella tigre, che ormai risiede stabilmente nelle nostre città, c’è anche la Dengue. Per ogni tipo ci sono moltissime specie che fanno parte della stessa famiglia, che negli Stati in cui è presente in abbondanza, come Brasile e Africa, ha portato a effetti devastanti. Anche da noi sta iniziando purtroppo a risuonare il campanello d’allarme, tant’è che abbiamo assistito ad una grande disinfestazione volta “all’eliminazione dei focolai larvali“, come si legge nell’ordinanza emessa dal sindaco di Trieste.

Una nuova specie

Come se già non bastassero tutte queste specie di zanzare, ne è arrivata un’altra che sta colpendo Roma in maniera particolare, ma nessuna Regione d’Italia probabilmente è al sicuro. Stiamo parlando della zanzara tigre giapponese, le cui punture stanno segnando il boom di presenze nei Pronto Soccorso della Capitale.

Il problema è quando questo insetto morde le persone nella zona degli occhi. La vittima inizierà infatti a gonfiarsi in tutta la zona oculare fino agli zigomi, avvertendo anche un forte dolore. Per questo, se quest’anno decidete di andare in vacanza nella bellissima Roma e città annesse, non dovete assolutamente rinunciare alle vostre vacanze da sogno, ma dovrete prendere provvedimenti in anticipo, usare repellenti vari, acquistare braccialetti appositi, prendere le classiche piastrine per la notte e così via. In questa maniera combatterete questa invasione e potrete lasciarvi avvolgere dalle bellezze che il Lazio offre.