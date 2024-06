Cicale zombie, è tutto vero: la stranissima mutazione lascia di gesso i ricercatori | Ecco dove puoi trovarle

Questa stranissima mutazione ha lasciato di sasso tutti i ricercatori. È tutto vero, le cicale zombie esistono…

La natura è qualcosa di veramente strano e affascinante, in cui spesso si manifestano dei fenomeni sorprendenti che vanno studiati e classificati.

Per esempio, nella comunità scientifica ha fatto molto discutere questa notizia quasi inquietante: l’esistenza di cicale zombie.

Nessuno si aspettava di vedere che questi animali, associati alle estati calde, ai falò nei boschi e a un’atmosfera serena e pacifica, potessero trasformarsi in creature da film horror. Per questo gli scienziati sono rimasti senza parole.

È tutto vero, questi insetti sono stati trasformati in creature inquietanti da un fungo parassita. Scopriamo di più su questa mutazione e dove è possibile trovare questi esseri.

Cosa crea questa mutazione nelle cicale

È particolarmente inquietante quello che sta succedendo a interi sciami di cicale a causa di questo fungo parassita che le rende degli zombies. Stiamo parlando della Massospora, un parassita che devasta le cicale dall’interno.

Infatti, a poco a poco il corpo della cicala, partendo dal basso, viene sostituito da una massa di spore di origine fungina che assomigliano a i gessetti per scrivere alla lavagna. Nonostante la mutazione e la morte di tutti i suoi organi interni, la cicala continua a muoversi e vivere come se fosse una sorta appunto di zombie. Proprio da questo ne deriva il suo nome. È una sorta di malattia venerea che viene poi trasmessa di cicala in cicala.

Gli effetti sulle cicale e sull’uomo

La cosa inquietante è che l’effetto del fungo Massospora ha degli effetti strani sulle cicale infette. Infatti, queste sviluppano una motilità eccessiva e un maggior appetito sessuale che le porta a infettare più facilmente le altre con la spora. Questo fungo produce infatti delle sostanze chimiche psicoattive. In questo modo il fungo riesce a garantirsi più a lungo la sopravvivenza anche se i suoi effetti sono tremendi per l’insetto.

I luoghi dove queste cicali zombie possono essere trovate sono tra gli stati del Midwest e del Sud-Est degli Stati Uniti. Si trovano attualmente in più di 17 paesi e sono studiate con attenzione dagli scienziati che cercano di capire come il fungo riesca a influenzare il comportamento delle cicale. Tuttavia, potrete tirare un respiro di sollievo, perché questo fungo non è pericoloso per l’uomo e anche se dovesse ingerire le cicale non avrebbe nessun effetto psicotropo. Dunque per il momento non c’è alcun rischio di zombieficazione di massa.