“Attenti alla pecora”: il surreale ritrovamento in tangenziale lascia di stucco gli automobilisti | Ecco dov’è accaduto

Una pecora in tangenziale non è il titolo di un film ma quello che è accaduto proprio qui. È davvero surreale…

Pochi sanno che le pecore sono state per secoli il primo tipo di animale addomesticato dall’uomo. Infatti, sembra proprio che fossero molto diffuse già oltre diecimila anni fa.

Non sono delle specie autoctone del Mediterraneo, ma arrivano dal vicino Oriente, e poi sono state importate grazie alla loro grande capacità di adattamento.

Le pecore sono infatti in grado di riadattare le loro abitudini molto velocemente. Sono state allevate principalmente per la loro capacità di essere estremamente produttive.

Da questo animale è infatti possibile ricavare lana, latte e carne. Da sempre la lana viene utilizzata per la produzione di vestiti e materiale isolante di altissima qualità.

Cosa sappiamo sulle pecore

Sulle pecore conosciamo veramente poco, eppure sono degli animali molto interessanti. Si organizzano in strutture sociali anche complesse e vivono in greggi. All’interno del loro gruppo gregario hanno sempre un leader che può essere una pecora più grande o il cane pastore. Grazie a questo possono essere spostate con facilità e si proteggono da lupi o altri tipi di predatori. Inoltre, hanno una importantissima funzione per l’ecosistema, in quanto impediscono la crescita eccessiva della vegetazione locale.

Il loro allevamento non può essere improvvisato, ma deve seguire delle regole ben precise, in quanto la gestione dei greggi è molto complessa. Il loro benessere non deve essere in alcun modo compromesso, anche per garantire la qualità dei prodotti derivati. Inoltre, le pecore fanno anche parte della storia e della cultura di alcune comunità agricole, e salvaguardarle è estremamente importante non solo da un punto di vista meramente economico. Nelle ultime ore, però, una particolare pecora ha fatto irruzione in una tangenziale molto trafficata: scopriamo cos’è accaduto…

Pecora in tangenziale

Sulla tangenziale in direzione di Novara, precisamente vicino all’uscita Mortara, è stata ritrovata una pecora, segnalata dagli increduli automobilisti che viaggiavano in strada. La piccola ovina era spaventata e confusa. Fortunatamente, è stata salvata dalla Polizia di Stato, prima che potesse fare dei danni a sé stessa o alle automobili in colonna.

Prima è stato bloccato il transito dei veicoli, poi è fermata e caricata nella macchina della Polizia. Nessun danno fisico né alla pecora, né ai poliziotti, dunque il salvataggio è stato un successo. Non è stato però ancora identificato il pascolo di appartenenza, in quanto l’ovino non aveva il contrassegno di plastica obbligatorio. Da oggi in poi, quindi, attenti alla pecora!