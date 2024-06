Vanessa Incontrada, non indovinerai mai come ha chiamato il suo cane | Il sorprendente pegno d’amore per il celebre collega

E tu lo sai come si chiama il cane di Vanessa Incontrata? Il suo è stato un modo per omaggiare un suo caro collega televisivo.

Vanessa Incontrada è sicuramente una delle donne più amate e seguite del mondo dello spettacolo. Oltre a essere una bravissima attrice e conduttrice, la donna è anche una grande amante degli animali, in particolar modo dei cani. Proprio in queste ore, Vanessa ha pubblicato una foto sui social del suo bellissimo cane. Il suo nome ha sorpreso tutti, ed è un chiaro modo per omaggiare un suo collega televisivo. Ecco però come si chiama il cane della Incontrada.

Vanessa Incontrada è sicuramente una donna in grado di entrare dentro al cuore del pubblico, vista la sua solarità e allegria.

Oltre a ciò, è una professionista a tutto tondo, che ha partecipato a numerose trasmissioni televisive del palinsesto italiano. Insomma, la donna conta centinaia di migliaia di follower anche sui social, dove può rimanere in contatto con chi la segue abitualmente. Proprio durante una domenica pomeriggio, Vanessa ha deciso di fare un post su Instagram che ha emozionato il popolo della rete.

Nelle immagini appare infatti la sua bellissima cagnolina, e il nome dell’animale è davvero sorprendente!

Il nome del cane di Vanessa Incontrada

La donna ha pubblicato lo scatto su Instagram, dove si vede lei, il suo compagno Rossano Laurini e la loro bellissima Zelig: una Golden Retriever dal maestoso pelo lungo e oro. Inutile dire che il nome della quattro zampe ha attirato l’attenzione dei followers, ed è parso come un autentico pegno d’amore per il celebre collega Claudio Bisio (con il quale ha condotto la trasmissione comica). Tra i due, in effetti, intercorre una profonda e affettuosa amicizia che va al di là dell’esperienza professionale condivisa.

La donna ha speso poi qualche parola per questo momento di tenerezza assieme a due dei suoi più grandi amori.

Un momento di felicità assieme

Vanessa e Rossano stanno assieme dal 2007 e il loro amore sembra essere più forte che mai nonostante la precedente crisi. La celebre conduttrice ha poi scritto sotto al post in questione: “Una domenica speciale”. Oltre alla tenerissima Zelig, i due condividono anche Tokyo e Gina, altri due cagnolini. Durante una passata intervista con Verissimo, la donna confessò: “Zelig l’ho chiamato così per l’amore che provo per la trasmissione che mi ha dato il successo, Tokyo è il nome scelto da mio figlio per la serie-tv, e Gina, invece, viene dal fatto che tutte le mie amiche mi chiamavano così”.

Insomma, il nome del cane di Vanessa Incontrata ha sicuramente emozionato tutti i fan della donna. D’altronde, la conduttrice è proprio un cuore d’oro!