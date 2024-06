Lumache, se invadono il tuo giardino non disperare: è un ottimo auspicio (ma tu non lo sai) | La rivelazione sorprendente

Se avete molte lumache in giardino, non disperate perché il motivo vi sorprenderà. È un ottimo messaggio, quello che questi molluschi vi stanno rilasciando, solo che voi ancora non lo sapete.

Prima che insorgiate, sappiamo benissimo che c’è differenza tra la lumaca, la chiocciola e così via, ma per comodità in questo articolo parleremo di lumache in senso generico, senza distinzione di specie, mettendole tutte nel calderone. Detto ciò, dalle lumache l’essere umano dovrebbe prendere esempio spesso, soprattutto in questa nuova società, dove la frenesia è all’ordine del giorno. “Chi va piano va sano e va lontano“, recita un detto sempre attualissimo, in quanto la vita – che la prendiate con le marce basse o inserendo l’acceleratore – scorre lo stesso: sarà il modo in cui la vivrete che farà la differenza.

Questo mollusco, nella sua lentezza fa capire che la routine quotidiana può essere vissuta anche in maniera più soft: non c’è sempre bisogno di correre o di affrontare troppe attività tutte in una volta, perché ad un certo punto, voltandoci indietro potremmo pensare: “già qui siamo arrivati?“.

Tralasciando la metafora della lumaca con la vita di tutti i giorni, oggi vogliamo svelarvi il motivo per cui la presenza di questi molluschi è di ottimo auspicio per voi e per il vostro giardino, soltanto che ancora non lo sapete.

Perché le lumache invadono il mio giardino?

Di gasteropodi terrestri ce ne sono di molti tipi: quelli con “la casa” incorporata, quelli senza, quelli più grossi, e così via. Alla fine, a prescindere dalla specie, essi hanno più o meno caratteristiche simili, come per esempio lo strisciare, più o meno veloce, da un luogo all’altro, in cerca di cibo e di riparo dai loro predatori naturali, o da quelli più letali, cioè l’essere umano.

Questi esseri per sopravvivere hanno bisogno di determinate condizioni, per questo si spostano da un luogo all’altro, soprattutto di notte, alla ricerca di quell’habitat naturale che possa ospitarli assieme alle loro uova, per mettere su famiglia in santa pace.

Un ambiente sano e gradevole

Se da una parte, dunque, la presenza delle lumache può fare imbestialire i contadini, dato che questo mollusco per nutrirsi andrà ad alimentarsi dei prodotti da loro coltivati, dall’altra dovrebbe farli sentire lusingati e gratificati, in quanto il loro giardino sarà sano e lussureggiante.

Se non fosse così, la lumaca cambierebbe luogo immediatamente (o con calma, dipende dal punto di vista!), in quanto il suo habitat naturale deve avere delle caratteristiche ben precise, come per esempio la presenza abbondante di cibo, la giusta umidità, un terreno morbido e facile da scavare, un ambiente povero di predatori e con tanti rifugi in cui nascondersi e vivere al sicuro. Avete capito quindi perché le lumache amano risiedere nel vostro giardino? Di certo, avete il dono del pollice verde!