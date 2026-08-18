Herpes umano uccide quattro lemuri in USA: un rischio per animali in contatto con esseri umani

Quattro lemuri sono morti a causa di un’infezione da herpes umano, in Usa. Animali in contatto con esseri umani

Quattro lemuri sono morti a causa di un’infezione da herpes umano contratto dagli esseri umani, in un contesto di contatto diretto e frequente. L’episodio, verificatosi negli Stati Uniti, ha coinvolto animali tenuti in cattività, tra cui uno utilizzato in sessioni di yoga con il pubblico. L’herpes simplex di tipo 1 (HSV-1), un virus comune nell’uomo, ha causato un quadro clinico devastante negli animali, con morte per encefalite acuta. L’episodio ha suscitato preoccupazioni per i rischi sanitari derivanti dall’assenza di barriere di biosicurezza tra esseri umani e primati non umani.

Herpes umano e rischi per animali in contatto con esseri umani

Il virus HSV-1, noto per la sua diffusione nella popolazione umana, si trasmette prevalentemente per contatto diretto con la saliva, le mucose orali o le lesioni cutanee attive. Sebbene in molti casi l’infezione si risolva senza sintomi o con manifestazioni lievi, nel caso dei lemuri l’effetto è stato devastante. Gli esami istologici hanno evidenziato una grave infiammazione del sistema nervoso centrale, accompagnata dalla distruzione delle cellule nervose e dalla presenza di inclusioni intranucleari, un segno tipico delle infezioni da herpesvirus.

La trasmissione da umani a lemuri ha causato un quadro clinico estremamente grave.

Contesto e contesti di contatto tra animali e umani

I quattro lemuri coinvolti appartenevano a tre specie diverse: due lemuri dalla coda ad anelli (Lemur catta), un lemure dal collare bianco e nero (Varecia variegata) e un ibrido tra Varecia rubra e Varecia variegata. Tutti erano custoditi in proprietà private negli Stati Uniti e avevano una storia clinica registrata per otto anni. Tra di loro, uno era utilizzato in sessioni di yoga con il pubblico, dove aveva la possibilità di muoversi liberamente tra i partecipanti, aumentando le opportunità di contatto ravvicinato. Gli altri tre erano tenuti come animali da compagnia o da collezione, in contesti in cui la vicinanza fisica con i proprietari era comune e non regolamentata.

Jim Wellehan, docente presso il College of Veterinary Medicine dell’Università della Florida e coautore dello studio, ha sottolineato che, sebbene non sia possibile individuare il momento esatto dell’infezione, la costante esposizione al pubblico rende l’origine umana del contagio la spiegazione scientificamente più plausibile. L’HSV-1, pur essendo un patogeno comune per l’uomo, non ha mai sviluppato un adattamento biologico nei lemuri, rendendoli vulnerabili a infezioni letali.

Implicazioni per la salute pubblica e la gestione degli animali in cattività

Lo studio, pubblicato sul Journal of Zoo and Wildlife Medicine, rappresenta la prima evidenza molecolare documentata della presenza e della pericolosità dell’HSV-1 nei lemuri. La ricerca ha evidenziato come l’assenza di protocolli di biosicurezza in contesti privati o ricreativi esponga la fauna selvatica a rischi sanitari letali derivanti da patogeni umani comunemente considerati inoffensivi. Gli esami di biologia molecolare hanno rilevato la presenza del materiale genetico e delle proteine dell’HSV-1 all’interno dei neuroni, confermando il legame tra l’infezione e la morte. La trasmissione da umani a lemuri ha dimostrato come le pratiche di contatto diretto, come quelle utilizzate in attività di interazione con il pubblico, possano portare a conseguenze gravi. L’HSV-1, pur essendo un virus a trasmissione non aerea, richiede un contatto frequente e prolungato per diffondersi. In contesti di detenzione privata o di intrattenimento, la mancanza di misure preventive aumenta il rischio di infezioni zoonose.