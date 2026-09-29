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Sette cani muoiono in un veicolo durante un viaggio: indagino le condizioni di trasporto

Sette cani muoiono in un veicolo durante un viaggio: indagino le condizioni di trasporto

Di Redazione Impronta UnikaAggiornato 30 settembre 2026
Sette cani muoiono in un veicolo durante un viaggio: indagino le condizioni di trasporto

Sette cani sono morti durante un viaggio verso una battuta di caccia, probabilmente a causa delle condizioni di trasporto. L’episodio, avvenuto il 13 settembre 2026, è stato scoperto da un automobilista che ha segnalato la situazione alle forze dell’ordine. Gli animali, tutti di razza Setter inglese, erano trasportati in box nel vano posteriore di un veicolo, in condizioni ristrette e con limitata ventilazione. La Polizia stradale ha effettuato i primi accertamenti e ha avviato indagini per stabilire le cause della morte e le responsabilità.

Le immagini rivelano un quadro di spazi ristretti e sovrapposizione

Le immagini diffuse mostrano uno spazio particolarmente ristretto, con box sovrapposti e oggetti personali che occupavano gran parte del vano. Due esemplari maschi erano in gabbia, mentre cinque femmine erano distribuite negli altri due trasportini. La distanza tra le gabbie e il portellone posteriore era ridotta, limitando la possibilità di movimento e respirazione. Gli animali, pur essendo regolarmente vaccinati e identificati tramite microchip, non avevano spazio sufficiente per il loro benessere. Le condizioni di trasporto non erano compatibili con il benessere degli animali. La Polizia ha constatato che il vano di carico era occupato da numerose merci e da oggetti personali, che hanno ridotto la ventilazione e l’accesso all’aria. La situazione si è rivelata immediatamente gravissima. Al momento dell’arrivo della Polizia, infatti, sei dei sette cani erano già morti.

Indagini in corso per stabilire le responsabilità

La Polizia ha sequestrato il veicolo e le carcasse dei cani, insieme alle armi da caccia e alle munizioni. Gli inquirenti dovranno valutare le condizioni di trasporto e stabilire se queste abbiano avuto un ruolo determinante nella morte degli animali. L’unico Setter trovato ancora in vita è stato sottoposto a tentativi di soccorso, ma non è riuscito a sopravvivere. Gli accertamenti continueranno attraverso esami veterinari e ulteriori verifiche.

La regolarità dei documenti non basta a garantire la sicurezza degli animali. Gli animali disponevano del passaporto europeo previsto per gli spostamenti degli animali da compagnia tra diversi Paesi. Tuttavia, le condizioni di trasporto non erano compatibili con il loro benessere. Le eventuali responsabilità delle persone coinvolte dovranno quindi essere stabilite dagli inquirenti sulla base degli elementi raccolti. Il caso ha suscitato preoccupazioni sull’importanza di garantire agli animali spazi adeguati, ventilazione e condizioni di trasporto sicure, soprattutto durante viaggi lunghi. La Polizia ha espresso preoccupazione per l’incidente e ha ribadito l’importanza di monitorare le condizioni di trasporto per evitare futuri episodi simili.

La situazione ha anche richiamato l’attenzione sull’importanza di rispettare le normative per il trasporto degli animali da compagnia, soprattutto in contesti come le battute di caccia, dove la sicurezza e il benessere degli animali devono essere prioritari. La Polizia ha espresso preoccupazione per l’incidente e ha ribadito l’importanza di monitorare le condizioni di trasporto per evitare futuri episodi simili.

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Redazione Impronta Unika

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