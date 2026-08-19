Un gattile a Padova unisce reinserimento sociale e cura degli animali

Un gattile gestito da detenuti a Padova, vicino al carcere, per aiutare gatti in difficoltà e offrire opportunità di lavoro

A Padova si sta realizzando un progetto innovativo che unisce la cura degli animali e il reinserimento sociale. A due passi dal carcere, nasce un nuovo gattile gestito dai detenuti, che permetterà di aiutare almeno 60 gatti in difficoltà e offrire a chi è in carcere un’opportunità di lavoro e rieducazione. L’iniziativa, frutto di una collaborazione tra Comune di Padova, Direzione del Carcere, Servizi Veterinari dell’ULSS 6 e l’associazione Granello di Senape, è stata presentata come un’esperienza unica, in grado di abbattere il muro invisibile che separa il carcere dalla città.

Un progetto per la cura degli animali e la rieducazione

Il gattile, che avrà una spesa di circa 280.000 euro, sarà gestito direttamente dai detenuti, che saranno coinvolti in percorsi professionalizzanti per imparare un mestiere e rieducarsi alla vita lavorativa. La direttrice della casa circondariale Maria Gabriella Lusi ha spiegato che i detenuti saranno coinvolti non solo nella gestione, ma anche nella realizzazione e nell’allestimento della struttura, un’esperienza che permetterà loro di lavorare in modo coerente con l’obiettivo rieducativo. Da un lato, i gatti in difficoltà troveranno un rifugio sicuro, mentre dall’altro i detenuti potranno trasformare il tempo della pena in un’opportunità concreta. L’assessore all’ambiente Andrea Ragona ha sottolineato la mancanza di una struttura cittadina in grado di assistere i felini in difficoltà, sottolineando che in città sono monitorati circa 800 gatti, ma fino a questo progetto non esisteva un vero e proprio rifugio per gatti.

Un’iniziativa che unisce il carcere alla città

La proposta è arrivata dal mondo del Terzo settore, attraverso l’associazione Granello di Senape, che si occupa di supportare i percorsi di reinserimento di detenuti. Francesca Ratamè, che fa parte dell’ente, ha descritto il progetto come un’occasione per le persone più fragili, in cui la cura degli animali può maturare il desiderio di fare qualcosa per gli altri. L’assessora alle politiche sociali Margherita Colonnello ha ribadito la duplice finalità dell’iniziativa, che unisce il bisogno di dare una risposta alla gestione degli animali con la creazione di nuove opportunità per le persone detenute.

Il progetto potrebbe essere esteso in futuro, portando alla realizzazione di un ricovero per cani. Inoltre, l’iniziativa promette di essere un esempio di umanità, che abbatte il muro invisibile che spesso fa guardare al carcere come a un mondo distante. L’incontro tra istituzioni e cittadini ha dato vita a una risposta concreta, in grado di dare la possibilità a due fragilità di aiutarsi a vicenda.

Un’idea che unisce due bisogni: la cura degli animali e la rieducazione dei detenuti.

Il gattile a Padova rappresenta un passo avanti per la città, in grado di offrire un servizio per gli animali e un’opportunità di reinserimento sociale per chi è in carcere. Un progetto che, grazie alla collaborazione tra enti pubblici e associazioni del Terzo settore, ha trovato un’idea concreta e sostenibile.