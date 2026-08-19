Zecche in aumento: come rimuoverle e quando preoccuparsi

Uomo e cane in giardino con zecche visibili, attenzione alla salute

Le zecche stanno aumentando in numero e diffusione, rappresentando un rischio per umani e animali. Questi parassiti, spesso invisibili ma potenzialmente pericolosi, possono causare malattie come la Lyme, l’ehrlichiosi e la babesiosi. È quindi fondamentale conoscere come riconoscerle, come rimuoverle nel modo corretto e quando preoccuparsi. La stagionalità non è più un limite: le zecche si espandono in ogni periodo dell’anno, anche in zone non tradizionalmente a rischio. La loro presenza è diventata un problema sempre più diffuso, tanto per gli animali quanto per gli esseri umani.

come riconoscere e rimuovere le zecche

Le zecche si attaccano alla pelle attraverso il rostro, una sorta di bocca che si incastra nella pelle e inizia a succhiare sangue. La saliva, anestetica e anticoagulante, permette alla zecca di rimanere attaccata per giorni senza essere notata. Per rimuoverle, è necessario usare una pinzetta a punte fini, tirando verso l’alto senza torcere il corpo della zecca. Non si deve schiacciarla né utilizzare sostanze come olio o alcol, che potrebbero causare infezioni. Se il rostro rimane all’interno della pelle, è necessario rimuoverlo con un ago sterile. La rimozione corretta è essenziale per evitare complicazioni.

prevenzione e protezione

Per prevenire l’attacco delle zecche, è importante adottare misure preventive. In caso di passeggiate o escursioni, è consigliabile indossare abiti a manica lunga e pantaloni, infilandoli all’interno delle scarpe e dei pantaloni stessi per evitare che le zecche possano restare attaccate ai lembi degli indumenti. L’abbigliamento chiaro aiuta a individuare rapidamente la presenza di zecche. Inoltre, è possibile utilizzare repellenti specifici, come quelli a base di DEET, per proteggersi. Per gli animali, esistono numerose sostanze antiparassitarie, tra cui collari, spray e gocce, che possono aiutare a prevenire l’attacco. La prevenzione è la chiave per ridurre i rischi.

Le zecche si appostano nell’erba alta e nei cespugli, in attesa di un animale o una persona di passaggio. Non si basano sulla vista, ma sull’odore e il calore emessi dal corpo. Per questo motivo, è importante rimanere attenti, soprattutto durante le attività all’aperto. La diffusione delle zecche è in aumento, in parte dovuta al caldo anomalo e alla variazione climatica. La Ixodes Ricinus, in particolare, sembra essere in aumento, con un’infestazione che si espande in aree precedentemente non a rischio. La consapevolezza e l’azione sono fondamentali per proteggersi.

Per gli animali, la protezione è ancora più cruciale, poiché le malattie trasmesse dalle zecche possono essere gravi. La Lyme, l’ehrlichiosi e la babesiosi sono solo alcuni dei rischi che possono colpire cani e gatti. Per questo motivo, è importante scegliere antiparassitari adatti e seguire le indicazioni per la loro applicazione. Inoltre, è necessario lavare gli indumenti ad alte temperature per eliminare eventuali zecche rimaste sui vestiti. La prevenzione e la cura sono le strategie più efficaci per combattere le zecche.