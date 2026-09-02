PETA organizza clinica di sterilizzazione a Cancún, 482 animali curati

Medici e tecnici veterinari curano animali in una clinica di sterilizzazione a Cancún, con volontari che aiutano i cani abbandonati

Una clinica di sterilizzazione a Cancún per migliorare la vita degli animali

Prima dell’arrivo del sole di agosto su Quintana Roo, in Messico, i guardiani erano già in fila con i loro animali per partecipare alla 18a clinica di sterilizzazione di PETA a Cancún. La mattina del 2 settembre 2026, i volontari e i professionisti della salute animale hanno iniziato a lavorare, offrendo servizi gratuiti a centinaia di cani e gatti. L’obiettivo principale era ridurre la natalità di animali strappati alla strada, migliorando la loro salute e la loro possibilità di vivere in condizioni più dignitose.

La collaborazione tra PETA e le comunità locali

La clinica è stata organizzata in collaborazione con l’ufficio dell’ambiente del governo dello stato di Quintana Roo e con il comune di Isla Mujeres. Durante le due giornate di attività, sono state sterilizzate 482 animali, un numero che rappresenta un ulteriore passo avanti nella lotta contro la sovrappopolazione di cani e gatti abbandonati. I volontari, provenienti da diverse città come Mexico City, Puebla e Mérida, hanno lavorato fianco a fianco con i tecnici locali, garantendo cure di qualità a ogni animale che si presentava al centro.

La volontà di aiutare è stata evidente in ogni incontro, con persone che si sono offerte di prendersi cura di animali abbandonati. Alcuni erano accompagnati da famiglie intere, mentre altri erano soli, con i loro compagni di vita. In un caso, una donna ha curato un cane ferito e ha condiviso con i volontari dei gelati fatti in casa, un gesto che ha commosso i partecipanti.

Un momento particolarmente toccante è stato il caso di un piccolo cane abbandonato lungo una strada, troppo debole per sopravvivere. I volontari hanno deciso di alleviare il suo dolore, terminando il suo soffrire in modo rispettoso. Questo episodio ha messo in luce l’importanza delle cliniche di sterilizzazione non solo per la salute degli animali, ma anche per la loro dignità e il loro benessere. La collaborazione tra PETA e le comunità locali non si limita alle cliniche. Durante il viaggio, i volontari hanno visitato diversi quartieri, offrendo cure direttamente a casa degli animali. Hanno consegnato case per cani per proteggerli dal caldo e dalla pioggia, e hanno fornito collari nuovi, un simbolo di speranza per i cani che vivono in condizioni difficili.

La clinica di Cancún rappresenta un esempio di come l’impegno per la salute animale possa creare un impatto significativo, non solo in termini di numeri, ma anche in termini di empatia e connessione umana. La collaborazione tra PETA e le comunità locali ha rafforzato i legami con le autorità locali e ha dimostrato che, con l’aiuto di volontari e professionisti, è possibile migliorare la vita di migliaia di animali in difficoltà.