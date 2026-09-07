Cane abbandonato dopo 7 giorni dall’affido, cerca una nuova casa

Un cane abbandonato dopo 7 giorni dall’affido

Un cane di nome Diego, noto per aver inseguito l’ambulanza del suo umano per non lasciarlo solo, è stato abbandonato dopo appena sette giorni dall’affido. L’animale, che aveva trovato una sistemazione in una famiglia romana, è tornato in libertà dopo un periodo di convivenza breve ma intenso. La vicenda ha visto l’animale rintracciato nei pressi di una stazione ferroviaria romana, privo di documenti e di accessori identificativi. La struttura ha avviato procedure di tutela formale per bloccare ulteriori affidi e garantire la sua sicurezza. La direzione del canile di Nocera Inferiore ha inviato una diffida e richiesto il blocco dell’anagrafe canina presso gli uffici romani per impedire un eventuale passaggio di proprietà non autorizzato.

Un affido che si è complicato in poco tempo

L’affido, inizialmente sembrato positivo, si è rivelato problematico già la mattina seguente. La nuova proprietaria ha segnalato risposte aggressive da parte di Diego nei confronti dell’altro cane presente in casa. La struttura ha confermato che la convivenza con altri animali è complessa per il comportamento di Diego, che mostra tratti di gelosia e attaccamento esclusivo verso la figura di riferimento. La coppia ha interrotto l’affido senza comunicare e l’uomo si è allontanato con il cane, interrompendo ogni contatto con la struttura d’origine. La mancanza di comunicazione ha reso difficile il recupero dell’animale, che è stato trovato da un passante, Simone, che lo ha messo in sicurezza e ha trasferito presso le strutture comunali.

Un ritorno al canile e un futuro incerto

Dopo sette giorni di ricerca, Diego è tornato in custodia al canile di Nocera Inferiore. La sua permanenza in una nuova casa, seppur breve, ha confermato la necessità di un ambiente privo di altri animali. La struttura ha iniziato a valutare nuove opzioni di adozione, cercando un contesto in grado di garantire continuità e gestire le caratteristiche specifiche del cane. La priorità è trovare una casa adatta a Diego, che ha bisogno di un ambiente stabile e privo di conflitti con altri animali. Per informazioni sull’adozione, è attivo il contatto telefonico 347 6686666.

Un caso che mette in luce i rischi dell’affido temporaneo

La vicenda di Diego mette in luce i rischi legati all’affido temporaneo di animali, specialmente quelli con comportamenti particolari. La struttura ha sottolineato l’importanza di un periodo di adattamento graduale e di una gestione attenta degli spazi condivisi. La mancanza di comunicazione e la decisione improvvisa di interrompere l’affido hanno reso complessa la situazione. La struttura ha iniziato a valutare nuove opzioni di adozione, cercando un contesto in grado di garantire continuità e gestire le caratteristiche specifiche del cane. La priorità è trovare una casa adatta a Diego, che ha bisogno di un ambiente stabile e privo di conflitti con altri animali.