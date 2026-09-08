Informazione chiara. Cura consapevole.

Standard editoriale
ImprontaUnikaCerca

News

Alluvione in Nepal: gli animali sono in pericolo e hanno bisogno del nostro aiuto

Alluvione in Nepal: gli animali sono in pericolo e hanno bisogno del nostro aiuto

Di Redazione Impronta UnikaAggiornato 8 settembre 2026
Alluvione in Nepal: gli animali sono in pericolo e hanno bisogno del nostro aiuto
Animali feriti e smarriti in un'area devastata da alluvione in Nepal
Animali feriti e smarriti in un’area devastata da alluvione in Nepal

Le devastanti alluvioni che hanno colpito il Nepal hanno causato un grave impatto sugli animali, con case spazzate via, strade e ponti crollati e comunità intere sepolte sotto fango e detriti. Gli animali sopravvissuti sono spaventati, affamati e esposti a ferite e malattie. Cani e gatti sono fuggiti terrorizzati, separandosi dalle persone che si prendono cura di loro. Molti animali da bestiame sono scomparsi o sono stati sepolti sotto il fango. La situazione è drammatica e richiede un intervento immediato.

La Voice of Animal Nepal si mobilita per salvare gli animali

La Voice of Animal Nepal (VOAN), lega membro dell’OIPA, si sta mobilitando per aiutare gli animali colpiti dal disastro. Il team di emergenza di VOAN si è recato a Nuwakot per valutare la situazione e identificare i bisogni più urgenti degli animali e delle comunità colpite. Vaste aree erano coperte da fango, limo e detriti. Case, scuole ed edifici pubblici sono gravemente danneggiati o parzialmente sepolti. Gli insediamenti intorno a Trishuli, Dhunge Bazaar e Devighat hanno subito danni devastanti, con edifici spazzati via o pericolosamente esposti dall’erosione delle rive dei fiumi.

La situazione è estremamente complessa e molte aree rimangono inaccessibili. Rasuwa, uno dei distretti più colpiti, rimane irraggiungibile via strada perché le vie di accesso sono state distrutte o sono crollate. L’impatto completo sugli animali non può ancora essere misurato. Si ritiene che molti animali da bestiame siano annegati, siano stati sepolti sotto il fango o si siano separati dai loro proprietari. Gli animali sopravvissuti hanno perso l’accesso al pascolo, al mangime immagazzinato e all’acqua pulita.

La squadra di emergenza lavorerà per salvare gli animali

La squadra di emergenza lavorerà per localizzare, soccorrere e trasportare in sicurezza animali in pericolo. Raggiungerà le comunità attualmente isolate da fango e acque di piena. Fornirà trattamenti veterinari d’emergenza e farmaci essenziali. Distribuirà cibo e acqua pulita a cani e gatti sfollati. Conseguirà mangime d’emergenza al bestiame sopravvissuto. Creerà spazi sicuri temporanei per animali feriti e sfollati. Vaccinerà gli animali contro la rabbia e preverrà la diffusione delle malattie. Riunirà gli animali salvati con le loro famiglie ogni volta che è possibile.

La tua donazione aiuterà a fornire salvataggio animale e trasporto sicuro. Ogni donazione, indipendentemente dall’importo, aiuterà il team di VOAN a raggiungere un animale bisognoso e a sostenere una famiglia che sta lottando per la guarigione. La VOAN necessita di USD 15.000–20.000 per supportare la risposta d’emergenza nei primi 60 giorni e assistere circa 200–250 animali. La tua donazione aiuterà a fornire cure veterinarie, medicinali e forniture mediche, cibo e acqua pulita per animali sfollati, mangime d’emergenza per il bestiame, rifugio e protezione temporanei, vaccinazione antirabbica e prevenzione delle malattie, attrezzature essenziali e costi di risposta sul campo.

Leggi anche

Redazione Impronta Unika

La redazione di Impronta Unika cura guide pratiche sul benessere e sulla convivenza responsabile con gli animali.

Metodo e redazione →

Continua a conoscere

Guide correlate

Un gatto di 24 anni abbandonato trova una nuova famiglia grazie a una condivisione su TikTPinky, il gatto di 24 anni che ha trovato una nuova famiglia dopo essere stato abbandonatoLeggi →Cane abbandonato dopo 7 giorni dall’affido, cerca una nuova casa.Cane abbandonato dopo 7 giorni dall’affido: cerca una nuova casaLeggi →Una coppia canadese spende quasi 5mila euro e affronta imprevisti per portare a casa la caUna promessa mantenuta: 5mila euro e un viaggio per portare a casa PoppyLeggi →Orrore a Ceuta: cucciolo di delfino ucciso e esibito come trofeo, chieste indagini per chiOrrore a Ceuta, cucciolo di delfino ucciso e esibito come trofeo: chieste indaginiLeggi →A Aversa, un progetto di zoo-arteterapia aiuta i detenuti a gestire la rabbia e l’aggressiI detenuti imparano a gestire la rabbia grazie ai cani: un progetto sperimentale a AversaLeggi →Un evento eccezionale per la specie vulnerabile: Camilla, ippopotama di quasi 55 anni, dà Camilla, l’ippopotama che ha dato alla luce il quindicesimo cucciolo a 55 anniLeggi →