La cagnolina randagia che ogni giorno si presenta alla porta di casa

Una cagnolina randagia, ogni giorno, si presenta alla porta di casa di Jessica Mello a Santa Catarina, nel Brasile meridionale. Con una precisione quasi scientifica, la cagnolina si ferma davanti all’ingresso, seduta con compostezza, aspettando che la porta si apra. «Tutti i giorni viene a prendere la sua pappa», racconta Jessica, che ha ormai integrato questa routine nel suo quotidiano. La cagnolina, senza nome né medaglietta, ha trovato un punto fermo nella vita: un gradino di casa, un’ancora di salvezza fatta di cemento, amore e puntualità.

Un’abitudine fatta di silenzio e pazienza

La cagnolina non abbaia, non graffia il legno della porta, non reclama con insistenza ciò che per molti sarebbe un diritto. Per lei, è solo un miracolo quotidiano. Il video condiviso su Instagram mostra il momento in cui la porta si apre e la coda, fino a quel momento ferma, inizia a scodinzolare con una foga irrefrenabile. «Puoi venire, la zia ti prepara la pappa», dice Jessica con la naturalezza di chi ha ormai inserito quell’incontro nel calendario degli affetti familiari.

Un rifugio per chi non ha voce

La casa di Jessica e del suo marito è da tempo un rifugio dell’anima. Sebbene la coppia viva già con due Bulldog francesi, Maya e Fiona, le mura domestiche sembrano dilatarsi ogni volta che c’è da aiutare chi non ha voce. La loro filosofia di vita è riassunta in una frase che Jessica ha condiviso sui social: «Non possiamo adottarli tutti, ma possiamo nutrire quelli che incrociano il nostro cammino». La cagnolina, che non vive lì, non è ufficialmente parte del nucleo familiare, ma sa che quel gradino è una zona franca dove la fame lascia finalmente il posto al calore umano.

Non si tratta di un caso isolato. La storia di Santa Catarina ci ricorda che la vita da randagio non è fatta solo di stomaci vuoti, ma di insidie ben più gravi: parassiti, intemperie, investimenti e malattie. Fornire cibo e acqua fresca – posizionata sempre in luoghi riparati e igienizzati – è spesso il primo, fondamentale passo per agganciare un animale in difficoltà. Gli esperti ricordano tuttavia che l’accoglienza richiede cautela: prima di introdurre un randagio in casa, specie in presenza di altri animali residenti, è indispensabile una visita veterinaria per valutare le condizioni di salute, procedere con le vaccinazioni e pianificare la sterilizzazione.

Attualmente, la casa di Jessica ospita temporaneamente Dumbo, un altro cane tolto dalla strada in attesa di adozione definitiva. Dumbo, a quanto pare, possiede un fiuto infallibile per le distrazioni umane e un appetito formidabile. In un paio di occasioni, mentre Jessica era occupata a servire la cena alla cagnolina esterna, Dumbo ha messo in atto un piano di «espropriazione gastronomica». Arrampicatosi sul tavolo, ha svaligiato le confezioni di cibo destinate agli umani, dimostrando peraltro gusti molto definiti. «Come possiamo notare, le verdure non fanno parte della sua dieta», ha commentato ironicamente Jessica, di fronte a un bottino ripulito di tutto tranne che degli ortaggi e di quattro patatine.

Nelle note a margine di questa divertente parentesi, la stessa Jessica ha affidato al profilo social dedicato ai suoi animali il racconto delle incredibili doti acrobatiche del nuovo ospite. Nel post pubblicato su Instagram si legge: «Ho messo lo scolapiatti in verticale e il portapranzo sopra, eppure è riuscito ad afferrarlo lo stesso. Non ho ancora capito come! Si sarà arrampicato sul lavandino?». Mentre Dumbo si gode i suoi sonni beati sul divano di casa dopo aver spinto Jessica a scherzare («Mentre io do la pappa a lei… c’è qualcuno là dentro che mangia la mia»), lo sfondo della vicenda rimane profondo. Il futuro della cagnolina che visita Jessica è ancora scritto sulla sabbia. Non sappiamo se un giorno varcherà definitivamente quella soglia per non uscirne più o se troverà un’altra famiglia pronta a regalarle un tetto permanente. Ciò che è certo è che, tra le vie di Santa Catarina, esiste un luogo dove la solitudine si ferma sulla porta e dove una ciotola piena rappresenta molto più di un pasto: è la certezza di non essere invisibili.