Otto Beagle liberati per sempre: la Cassazione conferma l’affidamento alla LAV

La Cassazione ha definitivamente confermato l’affidamento di otto Beagle alla LAV, dopo una lunga vicenda giudiziaria che ha visto la multinazionale farmaceutica Aptuit opporsi al trasferimento degli animali. Gli otto cani, provenienti dai laboratori di Aptuit a Verona, non torneranno più nei laboratori e potranno vivere in libertà, lontani dalla sperimentazione animale. La decisione, resa nota il 20 settembre 2026, segna un passo importante per la tutela degli animali e per la lotta alla vivisezione. Gli animali, che avevano trascorso la loro esistenza in un ambiente caratterizzato da griglie metalliche, illuminazione artificiale, iniezioni e prelievi, ora vivranno in un ambiente domestico, lontano da ogni forma di sperimentazione.

Un futuro lontano dai laboratori

La sentenza della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Aptuit, confermando l’affidamento definitivo degli otto Beagle all’associazione LAV. Gli animali, che avevano trascorso la loro esistenza in un ambiente caratterizzato da griglie metalliche, illuminazione artificiale, iniezioni e prelievi, ora vivranno in un ambiente domestico, lontano da ogni forma di sperimentazione. La decisione rappresenta un traguardo significativo per la loro libertà e benessere.

Un percorso di adattamento lungo e delicato

Per ciascuno di questi animali, il passaggio dal laboratorio a un ambiente domestico rappresenta l’inizio di un percorso che richiede attenzione, pazienza e rispetto dei tempi individuali. La LAV ha sottolineato l’importanza di permettere ai Beagle di esprimere i propri comportamenti naturali, muoversi liberamente e vivere senza le restrizioni precedenti. La transizione non è semplice, ma è necessaria per il loro benessere. La vicenda degli otto Beagle si inserisce in un percorso più ampio di interventi e battaglie legali condotti dalla LAV per ottenere l’affidamento di animali provenienti dai laboratori. Secondo i dati comunicati dall’associazione, negli ultimi cinque anni sono stati complessivamente 68 gli animali sottratti alla sperimentazione e avviati verso una nuova esistenza. Gli otto Beagle si aggiungono inoltre ad altri 16 cani già messi in salvo e affidati a famiglie che hanno scelto di accoglierli.

La storia degli otto Beagle ricorda quanto possa cambiare la vita di un animale quando gli viene offerta la possibilità di conoscere un ambiente diverso, costruire relazioni e vivere esperienze fino a quel momento sconosciute. Per loro, dopo una lunga vicenda giudiziaria, si apre finalmente un futuro lontano dai laboratori. La decisione della Cassazione permette ora agli otto Beagle di proseguire il loro percorso di recupero e adattamento a una realtà completamente diversa.

La LAV ha inoltre evidenziato che, secondo l’associazione, gli animali non avrebbero comunque potuto essere nuovamente utilizzati nelle procedure sperimentali dopo la loro uscita dallo stabulario. La Cassazione ha definitivamente confermato l’affidamento degli otto cani all’associazione, garantendo loro una vita lontana dalla sperimentazione animale. La battaglia giudiziaria ha visto la LAV difendere la scelta di sottrarre gli animali alla permanenza nei laboratori, contestando la posizione di Aptuit, che aveva sostenuto che l’allontanamento dei cani dai box avrebbe potuto compromettere il loro benessere.