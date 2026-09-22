Cookie Crisps, la cucciola ferita da un proiettile che ha ritrovato l’amore e l’adozione

Cookie Crisps, una cucciola di sette mesi ferita da un proiettile e abbandonata in una gabbia, ha trovato conforto e affetto grazie a una famiglia affidataria. Salvata in South Carolina durante un caso di maltrattamento animale, la cagnolina ha vissuto esperienze traumatiche, ma non ha perso il desiderio di ricevere attenzioni e vicinanza umana. Dopo essere stata soccorsa e affidata alle cure di un’associazione animalista, Cookie ha trovato accoglienza in una casa temporanea a Brooklyn, dove ha scoperto il calore di un abbraccio e la sicurezza di una famiglia.

Un passato segnato da violenza e abbandono

Cookie Crisps, un incrocio tra Labrador e American Staffordshire Terrier, è stata ritrovata in condizioni estremamente precarie: rinchiusa in una gabbia metallica, ferita e con segni di violenza. Gli esami veterinari hanno rivelato la presenza di frammenti di proiettile nel corpo, insieme a vecchie fratture non guarite. La sua storia è una testimonianza di quanto possa essere grave il maltrattamento animale, ma anche di quanto la speranza possa sopravvivere alle sofferenze. Nonostante i segni fisici e le conseguenze permanenti, Cookie ha dimostrato un desiderio intatto di affetto e vicinanza.

La sua vita è cambiata quando è stata accolta in una casa protetta, dove ha iniziato a trovare conforto e sicurezza.

Un ambiente protetto e la fiducia nella volontaria

La svolta per Cookie è arrivata quando è stata accolta nella casa di Sarah Ingle, una volontaria di 30 anni che si occupa di ospitare cani in attesa di adozione. Nella sua nuova sistemazione, la cucciola ha iniziato a conoscere una quotidianità completamente diversa da quella vissuta in precedenza. Niente più gabbie e abbandono, ma un ambiente protetto, carezze e una persona pronta a prendersi cura di lei. Sarah ha raccontato che Cookie ama così tanto essere tenuta in braccio che vi rimarrebbe per l’intera giornata, se potesse.

Un comportamento che racconta quanto la piccola desideri la vicinanza e le attenzioni di una persona di cui si fida. Nonostante il passato traumatico, Cookie ha dimostrato fin da subito un carattere estremamente affettuoso. Sarah Ingle la descrive come una cagnolina dolce, gentile e desiderosa di stare sempre vicino alle persone. La volontaria ha raccontato che la cucciola cerca continuamente le coccole e approfitta di ogni occasione per rannicchiarsi accanto a lei.

La sua capacità di fidarsi di una persona è diventata un segno di speranza e di recupero.

Con il passare dei giorni, è emerso anche un altro aspetto della sua personalità: la voglia di giocare. Cookie ha iniziato a manifestare i cosiddetti “zoomies”, improvvisi momenti di grande energia durante i quali i cani corrono e si muovono vivacemente. Secondo la sua affidataria, questi episodi si verificano circa due volte al giorno e rappresentano uno dei momenti più divertenti della loro quotidianità. Per Sarah, vedere Cookie giocare liberamente è particolarmente emozionante, soprattutto considerando le condizioni in cui era stata ritrovata.

La cucciola continua comunque a mostrare alcuni segnali di disagio. I rumori forti e le situazioni nelle quali si sente intrappolata possono ancora provocarle ansia, ma la volontaria ha spiegato che, giorno dopo giorno, sta imparando a rilassarsi e ad avere maggiore fiducia nell’ambiente che la circonda. Il suo recupero è un percorso graduale, fatto di pazienza, rispetto e piccoli progressi quotidiani. La storia di Cookie Crisps dimostra quanto possa essere importante il ruolo delle famiglie affidatarie nel percorso di recupero degli animali salvati da situazioni di violenza e abbandono. Per un cane che ha vissuto esperienze traumatiche, il passaggio dal rifugio a un ambiente domestico può rappresentare un’opportunità per ritrovare gradualmente tranquillità e sicurezza.