Passaggio all’ora solare del 25 ottobre 2026: come i cani reagiscono al cambiamento

Il 25 ottobre 2026, nella notte tra sabato e domenica, avverrà il passaggio all’ora solare, momento in cui gli orari delle attività quotidiane per cani e padroni subiranno un cambiamento. Per gli esseri umani, si tratta semplicemente di spostare le lancette degli orologi e le sveglie, ma per i cani, che seguono una routine precisa, può rappresentare un momento di stress. Il loro orologio biologico non si adatta automaticamente al cambio d’ora, e questo può portare a comportamenti insoliti o a difficoltà nell’adattamento.

Adattamento al cambiamento di orario

Per i cani, il passaggio dall’ora legale all’ora solare può influire sul loro ritmo quotidiano. Molti animali, infatti, si basano sulla luce per regolare i propri orari, e il cambio improvviso può causare confusione. I cani potrebbero iniziare a guaire, seguire i padroni in modo insistente o svegliarsi prima del previsto, aspettandosi di uscire all’ora abituale. Per aiutare Fido a superare questa fase, è consigliabile introdurre gradualmente modifiche alle sue abitudini.

Un piano di adattamento progressivo può aiutare il cane a riprendere il controllo del suo tempo.

Si tratta di spostare gradualmente le attività quotidiane, come la passeggiata, l’orario della pappa e i momenti di gioco, di alcuni minuti ogni giorno. Ad esempio, si può anticipare di 15 minuti l’uscita o il pasto, ripetendo questa pratica per diversi giorni fino a raggiungere il nuovo orario. Questo approccio permette al cane di adattarsi senza stress e senza sentirsi abbandonato.

Attenzione alla sicurezza durante le passeggiate

Con l’arrivo dell’autunno e delle temperature più basse, le passeggiate con il cane richiedono ulteriori accorgimenti. Il passaggio all’ora solare del 25 ottobre 2026 potrebbe far sì che le uscite avvengano in momenti in cui è già buio, soprattutto per chi è abituato a portare il cane dopo il lavoro. Per garantire la sicurezza del cane, è importante utilizzare accessori come collari luminosi, pettorine riflettenti o guinzagli catarifrangenti, che aumentano la visibilità in strade poco illuminate. Inoltre, è consigliabile adattare la durata delle uscite alle esigenze del cane, senza rinunciare all’attività fisica. La routine deve rimanere stabile, ma flessibile, per permettere al cane di sentirsi sicuro e tranquillo.

Segnali di stress e quando consultare il veterinario

Se il cane mostra segni di agitazione, come un aumento della richiesta di attenzioni, irrequietezza o alterazioni del sonno, potrebbe essere in difficoltà con il cambiamento. I cuccioli, i cani anziani o quelli particolarmente sensibili alle routine potrebbero aver bisogno di più tempo per adattarsi. In questi casi, è importante essere pazienti e restare attenti ai bisogni del cane.

Se i sintomi persistono o si accompagnano a perdita di appetito o comportamenti insoliti, è necessario consultare un veterinario.

Il passaggio all’ora solare non deve necessariamente essere un momento di stress per i cani. Con un po’ di attenzione e una strategia di adattamento, anche Fido potrà affrontare il cambiamento con serenità e continuare a godersi le sue attività quotidiane.