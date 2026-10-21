Un cane poliziotto ha risposto con un messaggio formale al suo superiore dopo aver danneggiato un veicolo durante un servizio. L’episodio, avvenuto il 27 febbraio 2019, ha visto il cane, chiamato Duco, difendere le sue azioni come parte del suo dovere di protezione del partner. L’incidente ha portato a un’azione disciplinare, ma il cane ha ribattuto con un comunicato che ha rafforzato la sua posizione.

Un cane poliziotto e il suo dovere di protezione

Duco, un cane poliziotto appartenente alla Post Falls Police K9 Unit, ha risposto al suo superiore, il Patrol Lieutenant Mark Brantl, con un messaggio formale dopo essere stato rimproverato per aver danneggiato la striscia termica di un veicolo durante un servizio. L’incidente ha suscitato reazioni sia positive che critiche, ma il cane ha difeso le sue azioni come parte del suo dovere di protezione del partner, il sergente Frank Bowne. Secondo il messaggio di Duco, il danneggiamento della striscia termica era dovuto a un guasto del veicolo, che aveva reso accessibile l’area in cui il cane aveva potuto entrare. Il cane ha sottolineato che il suo agire era motivato da un senso di protezione nei confronti del suo partner. Ha ribadito che non aveva alcun interesse a danneggiare l’equipaggiamento, ma aveva agito per garantire la sua sicurezza.

Un’azione disciplinare e una risposta formale

Il Patrol Lieutenant Mark Brantl aveva inviato a Duco un messaggio di rimprovero dopo aver appreso del danneggiamento del veicolo. L’incidente era avvenuto durante un controllo di routine, quando il sergente Bowne aveva lasciato il cane nel veicolo mentre parlava con un guidatore. Duco, che aveva espresso la sua frustrazione per l’incidente, aveva deciso di agire in modo aggressivo per mettere in guardia chiunque potesse minacciare il suo partner.

Duco ha sottolineato che il danneggiamento non era dovuto a un comportamento distratto, ma a un guasto del veicolo che aveva reso accessibile l’area in cui si trovava. Il cane ha ribadito che non aveva alcun interesse a danneggiare l’equipaggiamento, ma aveva agito per proteggere il suo partner. Il messaggio di Duco ha suscitato reazioni positive tra i dipendenti della squadra, che hanno apprezzato la sua determinazione e il suo senso di responsabilità. Il sergente Bowne aveva inizialmente reagito in modo severo al comportamento di Duco, ma il cane ha sottolineato che il suo agire era motivato da un senso di protezione e non da un comportamento distratto. Il messaggio di Duco ha rafforzato la sua posizione e ha dimostrato che il cane aveva un forte senso di dovere e di responsabilità nei confronti del suo partner.

Il caso di Duco ha suscitato dibattito tra i dipendenti della squadra, che hanno apprezzato la sua determinazione e il suo senso di responsabilità. Il cane ha dimostrato che il suo comportamento era motivato da un senso di protezione e non da un comportamento distratto. Il messaggio di Duco ha rafforzato la sua posizione e ha dimostrato che il cane aveva un forte senso di dovere e di responsabilità nei confronti del suo partner.