Mabel, la gatta ritornata tre volte, diventa eroe per il suo padrone

Mabel, una gatta grigia con un comportamento insolito, ha trovato finalmente un padrone che la comprendeva. Dopo essere stata restituita al rifugio per tre volte, la sua storia ha preso una svolta inaspettata quando un uomo con diabete ha adottato la piccola. La sua persistente abitudine di urlare fuori dalla porta della camera da letto e di portare un campanello d’oro al suo fianco si è rivelata cruciale per salvargli la vita.

Un comportamento insolito che non era un problema

Mabel aveva sempre suscitato perplessità nei suoi precedenti padroni. La sua abitudine di fissare le persone per lunghi periodi, di urlare durante la notte e di portare il campanello d’oro al suo fianco era vista come un problema. Tuttavia, il comportamento che aveva reso la gatta inadatta a essere tenuta in casa era in realtà un segnale. La gatta, che aveva appartato a un anziano uomo con diabete, aveva sviluppato un legame con lui, che si ripeteva con il suo nuovo padrone, Frank Delaney. Il comportamento di Mabel era un segnale di attenzione. Frank, un ex marinaio di 58 anni, aveva adottato Mabel senza sapere che il suo comportamento sarebbe diventato cruciale per la sua salute. La gatta aveva sviluppato un’abitudine di portare il campanello d’oro al suo fianco durante la notte, un gesto che Frank aveva inizialmente interpretato come un gioco.

Un legame che si rafforza con il tempo

Dopo 11 settimane, Frank ha avuto un calo pericoloso di zucchero nel sangue. L’allarme del glucosimetro si è acceso, ma Frank ha ignorato il segnale. Quando l’allarme è tornato, Mabel ha iniziato a urlare e a correre verso di lui. Il rumore ha attirato l’attenzione del vicino, Ray, che ha scoperto Frank in difficoltà e ha chiamato i soccorsi.

Il comportamento di Mabel ha salvato la vita di Frank. Mabel, con il campanello d’oro, ha accompagnato Frank durante l’emergenza, dimostrando che il suo comportamento non era un problema, ma un segnale di attenzione. Dopo l’ospitalità, Frank ha richiesto i record del rifugio di Mabel, inclusi i moduli di restituzione che avevano descritto le sue abitudini. Ha riprodotto i documenti e ha aggiunto una semplice frase a mano: “She was right.” Mabel, che ora porta un collare con il campanello e una targhetta che la identifica come “Chief Medical Officer”, vive con Frank, finalmente trovando un padrone che apprezzava la sua personalità unica. La sua storia non è solo un episodio di fortuna, ma un esempio di come un comportamento insolito può diventare un elemento salvifico.

Mabel è una gatta grigia con un comportamento insolito.

Ha vissuto al rifugio per 94 giorni prima di essere adottata.

Il suo comportamento è stato cruciale per salvare la vita di Frank.

La sua storia è un ricordo di come le relazioni umane e animali possono superare le aspettative, e come un comportamento che sembrava un problema potesse diventare un segnale di attenzione e cura.