Cagnolino salvato all’ultimo momento dopo essere stato sepolto vivo dal padrone

Un cagnolino è stato salvato all’ultimo momento dopo essere stato sepolto vivo dal suo proprietario in una proprietà privata in Galizia, in Spagna. L’episodio, emerso nei giorni successivi al 19 settembre 2026, ha suscitato indignazione e preoccupazione per la gravità del maltrattamento. Il cucciolo, che piangeva disperatamente, è stato individuato grazie ai suoi latrati da un gruppo di pellegrini e camminatori in transito lungo un sentiero vicino al santuario di Os Milagres de Amil. I soccorritori, avvicinandosi al rumore di sofferenza, hanno scoperto un cucciolo che lottava per respirare sotto la terra e lo hanno estratto in tempo utile per salvarlo.

La fragilità dei cuccioli e i rischi del seppellimento vivo

La situazione si è rivelata estremamente drammatica: il cucciolo era stato sepolto vivo da un proprietario che, stando alle prime dichiarazioni, avrebbe agito credendo che i piccoli fossero già morti. La mancanza di latte e di acqua ha provocato disidratazione in poche ore, con conseguenze devastanti per il sistema biologico estremamente vulnerabile dei neonati canini. La temperatura corporea del cucciolo è precipitata rapidamente, causando un rischio di ipotermia e “sindrome del cucciolo sbiadito”, un fenomeno che porta al coma e alla morte se non si interviene tempestivamente.

La mancanza di cure adeguate può condurre a danni irreversibili o alla morte in poche ore.

Intuendo la gravità della situazione, i testimoni hanno allertato le forze dell’ordine, permettendo agli agenti del Seprona, il Servizio di protezione della natura della Guardia Civil, di effettuare un’ispezione approfondita. Durante le ricerche, è stato trovato il corpo senza vita di un secondo cucciolo, completamente sepolto e ormai deceduto. Gli altri cani rimasti nella proprietà non sono stati sequestrati, ma la posizione del padrone è al vaglio della giustizia spagnola. L’uomo, che ha ammesso di aver seppellito due cuccioli il giorno precedente, è stato iscritto nel registro degli indagati per maltrattamento animale, mentre gli atti sono stati trasmessi all’autorità giudiziaria.

Un episodio che ha scosso la comunità locale

La vicenda ha acceso i riflettori su una realtà drammatica: la fragilità estrema dei neonati canini e la rapidità con cui la mancanza di cure adeguate, l’abbandono o la negligenza possono condurre alla morte o a danni irreversibili. Nei primi giorni e nelle prime settimane di vita, i cuccioli sono totalmente dipendenti dalla madre e, in sua assenza o in caso di fragilità, dall’assistenza umana. Il loro organismo è un sistema biologico in miniatura estremamente vulnerabile, con meccanismi di termoregolazione non ancora sviluppati. Se un cucciolo viene isolato, esposto al freddo o sepolto, la sua temperatura corporea precipita rapidamente, bloccando la digestione e rallentando il battito cardiaco.

La tempestività dell’intervento ha salvato la vita del cucciolo, evitando un esito tragico.

La tempestività con cui il gruppo di camminatori ha estratto il cucciolo dalla terra ha fatto la differenza tra la vita e la morte. Un ritardo anche solo di poche ore avrebbe spento per sempre una vita innocente, ricordandoci quanto la tutela degli animali richieda non solo indignazione di fronte a episodi di cronaca nera, ma una cultura diffusa del rispetto e della cura responsabile della vita fin dal suo inizio.