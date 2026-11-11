Un villaggio per gatti anziani in Inghilterra offre una seconda possibilità

Un villaggio in Inghilterra offre un rifugio speciale per gatti anziani e malati, dove possono trascorrere l’ultima parte della loro vita in serenità e con l’affetto necessario. Il progetto, realizzato dall’associazione Shropshire Cat Rescue, si trova a Bayston Hill, vicino a Shrewsbury, nella contea dello Shropshire. Questo luogo, noto come Retirement Village, è stato fondato nel 2009 grazie al sostegno di donatori e sponsor, e accoglie soprattutto gatti anziani, malati cronici o animali difficilmente adottabili. I gatti che vi vivono non sono costretti a cambiare casa o a condividere spazi, ma possono mantenere le proprie abitudini e necessità, con un ambiente stabile e confortevole.

Un’alternativa alle adozioni difficili

Per alcuni gatti, l’età avanzata e le condizioni di salute rendono l’adozione particolarmente difficile. In questo caso, il Retirement Village rappresenta una seconda possibilità, un’alternativa a una vita in rifugio con continui spostamenti. Ogni animale ha la sua casetta, progettata per ospitare fino a quattro gatti, e può scegliere se socializzare o trascorrere il tempo in tranquillità. I volontari controllano regolarmente le condizioni di salute degli ospiti, mentre il peso viene monitorato settimanalmente per individuare eventuali segnali di problemi. Alcuni gatti necessitano di farmaci quotidiani, altri di controlli veterinari frequenti o trattamenti odontoiatrici, e ogni intervento viene organizzato in base alle esigenze specifiche del singolo animale.

Un ambiente stabile per gatti fragili

Il villaggio è situato nel cuore della campagna inglese e offre un ambiente tranquillo e sicuro, dove i gatti più fragili possono finalmente trovare stabilità. Molti di loro sono rimasti soli dopo la morte dei proprietari o sono stati affidati all’associazione da persone impossibilitate a proseguire l’accudimento. Per un felino anziano, perdere improvvisamente la propria casa può rappresentare un cambiamento particolarmente difficile, ma il Retirement Village offre loro un ambiente in cui ritrovare la sicurezza e l’affetto. I gatti accolti possono rimanervi per tutta la vita, ricevendo assistenza quotidiana e cure veterinarie personalizzate.

Nel luglio 2026, l’associazione ha avviato una raccolta fondi per sostituire i cottage ormai deteriorati con strutture più moderne, isolate e confortevoli. Le nuove casette saranno anche smontabili e trasferibili, in vista del progetto Purr, che prevede la realizzazione di un centro di soccorso più grande. Questo progetto dimostra che il valore di un animale non diminuisce con l’età o con la malattia. E forse la parte più bella di questa storia è proprio questa: mentre tanti gatti aspettano qualcuno che li scelga, a Bayston Hill esiste un posto dove, finalmente, non devono più aspettare. Lì hanno già trovato la loro casa.

La Shropshire Cat Rescue, fondata nel 1991 da Marion Micklewright, porta avanti da decenni attività di protezione e assistenza dei gatti vulnerabili. Il Retirement Village rappresenta un’innovazione nel settore, un’idea che ha trasformato il concetto tradizionale di rifugio in qualcosa di molto più accogliente. I gatti che vi vivono non solo trovano un tetto, ma anche un senso di appartenenza e una vita dignitosa.

Il villaggio è stato fondato nel 2009

Accoglie gatti anziani, malati cronici e difficilmente adottabili

Offre un ambiente stabile e confortevole

Le nuove strutture saranno smontabili e trasferibili

Il progetto del Retirement Village rappresenta un esempio di come l’umanità possa dare un senso di appartenenza e dignità anche a chi, per età o malattia, non è più in grado di vivere in libertà. Qui, i gatti non sono più solo ospiti, ma membri di una comunità che li accoglie e li sostiene, anche quando la vita non è più quella di prima.