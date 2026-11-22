“Noi non ce la facciamo più”: è questa la frase che ha scosso l’opinione pubblica e ha messo in luce le condizioni precarie del canile comunale di Bari. La struttura, situata in via dei Fiordalisi e gestita dall’associazione Nati per Amarti OdV, è diventata un simbolo di una situazione che, nonostante dieci anni di segnalazioni, non ha trovato una soluzione definitiva. La pioggia entra nei box, i cani restano esposti alle intemperie e i volontari, stanchi e preoccupati, chiedono interventi urgenti per garantire loro un ambiente sicuro e protetto.

Volontari esasperati per condizioni critiche

Patrizia Giaquinto, storica volontaria dell’associazione, ha pubblicamente denunciato la situazione attraverso un video diffuso sui social. L’immagine di una struttura in cui l’acqua entra nei box e i pavimenti si bagnano ha suscitato empatia e preoccupazione. «Noi non ce la facciamo più», ha detto Giaquinto, esprimendo tutta la sua frustrazione. La volontaria ha sottolineato che salvare un animale dalla strada significa anche garantirgli un luogo in cui possa finalmente sentirsi al sicuro. Tuttavia, per i cani ospitati, questa promessa non si realizza.

La struttura presenta problemi che non sono stati risolti nonostante le verifiche effettuate nel corso degli anni. La volontaria ha affermato che la situazione è conosciuta dagli organismi competenti, tra cui Comune, Asl, Carabinieri forestali e Nas. Tuttavia, nonostante le segnalazioni, le condizioni non si sono migliorate. La delegata alla tutela degli animali, Silvia Russo Frattasi, sarebbe a conoscenza delle difficoltà segnalate, ma non si è ancora visto un intervento concreto.

Un rifugio non è solo un luogo di ospitalità

Un rifugio non rappresenta soltanto un luogo in cui ospitare temporaneamente cani senza famiglia. Deve garantire condizioni igieniche appropriate, protezione dalle intemperie e spazi sicuri. L’umidità persistente e l’esposizione alla pioggia possono compromettere il benessere degli animali, soprattutto di quelli anziani, malati o particolarmente vulnerabili. La denuncia dei volontari ha riportato l’attenzione sull’importanza della manutenzione delle strutture pubbliche dedicate alla tutela animale. La struttura, realizzata durante l’amministrazione dell’ex sindaco Michele Emiliano, presenta problemi che non avrebbero trovato una soluzione definitiva. Anche se nel corso degli anni sono stati effettuati due interventi di manutenzione straordinaria, questi non hanno risolto le infiltrazioni d’acqua. Giaquinto ha sollecitato anche l’impegno del direttore della Ripartizione, Antonio Toritto, e dell’assessore Domenico Scaramuzzi, affinché vengano individuate soluzioni operative. L’obiettivo principale resta assicurare ai cani ambienti asciutti, protetti e adeguati alle loro necessità.

In attesa di interventi risolutivi, i volontari continuano ad assistere i cani ospitati, pur essendo esasperati e preoccupati. Il sindaco Vito Leccese sarebbe già informato della situazione e impegnato nella ricerca delle risorse economiche necessarie. La situazione del canile di Bari rimane un tema di forte attenzione, non solo per chi ogni giorno dedica tempo ed energie alla protezione degli animali più fragili, ma anche per la comunità che chiede risposte concrete e immediate.