Una famiglia in Canada ha finalmente risolto il mistero dei carottini scomparsi dal loro orto, scoprendo che il colpevole era il loro cane, Buddy. Per mesi, i proprietari avevano notato che i topi dei carottini erano stati masticati, ma non avevano mai immaginato che il responsabile fosse il loro fedele compagno a quattro zampe. La scoperta è avvenuta casualmente, quando un membro della famiglia ha guardato fuori dalla finestra e ha visto Buddy sdraiato in mezzo ai vegetali, con un carottino in bocca.

Un’abitudine insolita del cane

Buddy, un cane che sembrava appassionato di verdure, aveva sviluppato un’abitudine piuttosto insolita: scavare nel giardino e mangiare i carottini appena colti. La famiglia, che vive a Port Alberni, in British Columbia, aveva notato che i carottini erano scomparsi, ma non avevano mai sospettato che il loro cane fosse il responsabile. Invece di cercare un animale selvatico o un coniglio, hanno trovato il loro cane, che aveva trasformato l’orto in un’area di rifornimento personale.

La famiglia non aveva idea che Buddy fosse il responsabile del consumo dei carottini. Un giorno, mentre un membro della famiglia guardava fuori dalla finestra, ha notato Buddy sdraiato in mezzo ai carottini, con un topolino in bocca. Senza esitare, ha iniziato a filmare l’evento, prima di andare a controllare di persona. Quando è arrivato, Buddy era già impegnato a mangiare un altro carottino, mentre scavava nel terreno.

La sorpresa inaspettata

La famiglia, sorpresa e divertita, ha registrato l’intera scena, rivelando finalmente il mistero che li aveva tormentati per settimane. Buddy non solo scavava nel giardino, ma anche mangiava i carottini appena colti, senza attendere che qualcuno glieli offrisse. La sua passione per le verdure era così forte che aveva trasformato l’orto in un’area privata per il suo pasto preferito. La registrazione ha catturato il momento in cui la famiglia ha finalmente capito che il loro cane era il responsabile. La famiglia ha scoperto che Buddy aveva iniziato a mangiare i carottini direttamente nel terreno, senza alcun intervento esterno. La sua abitudine era tanto naturale quanto curiosa, e la famiglia ha trovato divertente la scoperta.

La storia ha dato alla famiglia una risposta al problema che avevano affrontato per mesi. Non solo hanno trovato il colpevole, ma hanno anche visto il loro cane in azione, in modo divertente e sorprendente. La famiglia non ha riferito se avranno preso misure per proteggere il giardino, ma almeno ora sanno chi è responsabile dei carottini scomparsi. La storia di Buddy è diventata un esempio di come i cani, con la loro natura curiosa, possano portare a scoperte inaspettate, anche se non sempre intenzionali. La famiglia ha condiviso la storia online, raccontando come un’abitudine insolita di Buddy ha risolto un mistero apparentemente complesso.