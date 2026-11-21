Quattro cuccioli abbandonati lungo una strada statale in provincia di Avellino sono stati salvati in tempo grazie all’attenzione di un cittadino e all’intervento delle forze dell’ordine. I piccoli, lasciati in una scatola di cartone senza alcuna protezione, erano in grave pericolo a causa del traffico e delle condizioni esterne. La segnalazione tempestiva ha permesso ai carabinieri di intervenire e recuperare i cuccioli, salvandoli da una situazione potenzialmente fatale.

Un gesto di crudeltà e una reazione di sensibilità

La vicenda si è verificata a Visciglieta, nel territorio di Castelvetere sul Calore, lungo la Strada Statale 7. I quattro cuccioli, tutti meticci, erano stretti in una scatola di cartone, completamente indifesi e esposti ai rischi del traffico. Il loro stato di abbandono ha suscitato emozioni e preoccupazioni, ma anche una reazione di sensibilità da parte di un cittadino che ha lanciato l’allarme. La segnalazione ha permesso l’intervento immediato delle autorità.

I carabinieri del Nucleo Forestale di Volturara Irpina, affiancati dai colleghi dell’Arma territoriale, hanno raggiunto il luogo della segnalazione e recuperato i piccoli, sottraendoli ai rischi del traffico e dell’esposizione alle condizioni esterne. Dopo il salvataggio, è intervenuto anche il personale dell’Azienda sanitaria locale di Avellino, insieme agli operatori della ditta accreditata per il recupero degli animali. I quattro cuccioli sono stati sottoposti ai primi controlli sanitari, necessari per verificare le loro condizioni dopo l’abbandono.

Un primo passo verso un futuro più sicuro

Fortunatamente, gli accertamenti hanno evidenziato che tutti erano in buono stato di salute. Il personale sanitario ha inoltre provveduto all’identificazione dei piccoli attraverso l’applicazione dei microchip, come previsto dalla normativa. Terminati i controlli, i cuccioli sono stati trasferiti in una struttura di ricovero situata nel comune di Luogosano, sempre in provincia di Avellino. Qui potranno ricevere assistenza, alimentazione adeguata e tutte le attenzioni necessarie durante la permanenza. Per il momento non sono state comunicate informazioni su eventuali adozioni, ma il trasferimento rappresenta un primo passo importante verso un futuro più sicuro. Intanto, i carabinieri hanno informato l’Autorità giudiziaria e avviato le indagini per identificare chi ha abbandonato gli animali. Le indagini mirano a ricostruire quanto accaduto e individuare gli eventuali responsabili.

L’abbandono degli animali rappresenta un problema grave, soprattutto quando coinvolge cuccioli incapaci di provvedere autonomamente alla propria sopravvivenza. Lasciare quattro piccoli cani lungo una strada significa esporli a rischi che possono avere conseguenze drammatiche. Questa volta, però, la storia ha avuto un esito positivo. È bastata l’attenzione di un cittadino e una telefonata alle autorità per cambiare il destino di quattro vite innocenti. Quei cuccioli, lasciati dentro una scatola come se non avessero valore, oggi sono al sicuro. La speranza è che possano presto conoscere anche il calore di una famiglia, trasformando una storia di abbandono nell’inizio di una nuova vita fatta di affetto, rispetto e protezione.