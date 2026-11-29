L’Italia ha compiuto due passi significativi nel 2026 per rafforzare la conservazione della biodiversità: il trasferimento di esemplari del cervo italico in Calabria e l’adesione al Fungal Conservation Pledge, un impegno internazionale per la protezione dei funghi. Queste iniziative, distinte ma complementari, segnano un impegno crescente per salvaguardare specie spesso trascurate nei dibattiti ambientali.

Il cervo italico torna a popolare le Alpi

Il cervo italico, sottospecie endemica del cervo rosso, ha visto la sua popolazione confinata in un unico bosco, il Bosco della Mesola, nel Delta del Po. Una situazione di estrema fragilità, in cui un evento ambientale potrebbe compromettere l’intera sottospecie. Per ridurre il rischio di estinzione, l’Italia ha lanciato l’Operazione Cervo Italico, un programma di traslocazione che ha visto il trasferimento di 73 esemplari in Calabria, nel Parco Naturale Regionale delle Serre. Ogni individuo è dotato di collare GPS per monitorare i movimenti e valutare l’adattamento al nuovo habitat. La popolazione calabrese deve diventare autosostenibile, capace di riprodursi e mantenersi senza dipendere dai trasferimenti dal Bosco della Mesola. L’obiettivo è creare una seconda popolazione autonoma, riducendo il rischio di estinzione di una specie frammentata o numericamente troppo ridotta.

La biodiversità include anche i funghi

Parallelamente, l’Italia ha aderito al Fungal Conservation Pledge, un impegno internazionale promosso da Cile e Regno Unito durante la COP16 del 2024. Questa iniziativa mira a integrare i funghi nelle politiche di conservazione globale, riconoscendone il ruolo ecologico fondamentale. L’Italia, che ospita circa 20.000 specie di funghi, ha aderito al Pledge durante la COP17 a Yerevan, in Armenia, grazie all’azione del Sottosegretario per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica, senatore Claudio Barbaro. I funghi svolgono un ruolo essenziale nell’ecosistema, decomponendo la materia organica morta e facilitando la ciclizzazione dei nutrienti. Senza di loro, la salute dei boschi italiani sarebbe profondamente compromessa. Entrambe le iniziative — l’Operazione Cervo Italico e l’adesione al Fungal Conservation Pledge — riflettono un impegno crescente per una conservazione più inclusiva. L’Italia sta cercando di affrontare la perdita di biodiversità in modo più sistematico, considerando non solo le specie carismatiche, come il cervo italico, ma anche quelle spesso dimenticate, come i funghi. Un ecosistema sano non si costruisce proteggendo solo le specie più fotogeniche: richiede attenzione per l’intero reticolo di relazioni che lo sostiene.

Operazione Cervo Italico: trasferimento di 73 esemplari in Calabria

Fungal Conservation Pledge: adesione italiana durante la COP17

20.000 specie di funghi in Italia, spesso trascurate nelle strategie di conservazione

Queste iniziative segnano un passo avanti nella conservazione della biodiversità italiana, ma richiedono un impegno continuo e concreto per garantire la sopravvivenza di specie e ecosistemi. L’Italia, con il suo patrimonio scientifico e naturale, sta dimostrando una volontà di agire in modo più sistematico e inclusivo, anche se il lavoro è appena iniziato.