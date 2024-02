Ore doppie: capita spesso di vederle sull’orologio | Ecco tutti i significati

Vi siete mai chiesti cosa vogliano dire le ore doppie che molto spesso vediamo sull’orologio? Ecco svelato il significato e soprattutto il messaggio che vogliono farci sapere.

Iniziamo subito col dire che questo articolo va preso con molta leggerezza, ci saranno due tipi di lettori quelli che ci credono e quelli scettici che semplicemente leggeranno le nostre parole per curiosità. Ed è così che dovete prenderlo, anche perché ovviamente non c’è nulla di certo in tutto ciò. Il significato delle nostre parole e quello che ne farete sarà ovviamente soggettivo per ogni utente.

Siccome però non si può vivere soltanto di notizie catastrofiche, ogni tanto leggere anche qualcosa di più leggero e soprattutto che incute un pò di speranza per il futuro, sicuramente non guasta. Ecco perchè oggi vogliamo svelarvi il significato delle ore doppie che molto spesso vediamo nell’orologio.

Il significato delle ore doppie

Le persone hanno bisogno di credere in qualcosa, non importa se si parla di religione, di angeli, di persone care che ci guardano anche dopo la morte, insomma in qualcosa bisogna credere per poter andare avanti con speranza, in questa vita che dà molte più domande che certezze. Per questo, ogni individuo ha sempre guardato con curiosità e mistero quei fatti enigmatici che ogni tanto vediamo.

Le ore doppie (per capirci, 10:10) o quelle simmetriche (21:12 per esempio) o ancora i numeri tripli considerati angelici (111 per esempio) che notiamo di sovente nel corso della giornata, ci incutono sempre una sorta di messaggio, di rebus da decifrare. Come possiamo leggere sul sito di astrocenter.it, quando ci si imbatte in una (o più) di queste situazioni si pensa o che sia il nostro angelo custode a voler comunicare con noi o una persona cara che non c’è più. Sveliamo quindi nel prossimo paragrafo il significato di tali scenari.

Qualcuno vuole dirci qualcosa?

Eccoci giunti alla fine del nostro articolo, se siete curiosi di sapere il significato delle ore doppie, simmetriche e dei numeri angelici tripli, proseguite nella lettura. Vi riportiamo qualche esempio, estratto direttamente dal sito di astrocenter.it, per poter leggere tutti i casi possibili, vi conviene andare a leggere poi il loro articolo completo.

Qualche esempio di significato di ora doppia: “00:00 : hai un’importante scelta da fare; 01:01 : è possibile che una persona ti ami o che ti senta solo.; 02:02 : potresti nascondere un segreto; 03:03 : non fidarti di uno dei tuoi colleghi…”.

Qualche esempio di significato di ora simmetrica: “01:10 : provi amore e serenità; 02:20 : stanno arrivando buone notizie; 03:30 : qualcuno ti desidera; 04:40 : hai tradito qualcuno…”.

Qualche esempio di significato di numeri angelici tripli: “111: prenditi del tempo per te; 222: sbarazzati delle energie negative; 333: cambia la tua vita in meglio; 444: niente è irraggiungibile…”.