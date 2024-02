Ho assaggiato queste frittelle di mele: mia nonna aveva ragione | Si sciolgono in bocca

La “ricetta della nonna” per preparare le frittelle di mele è sublime. Con questa modalità, si scioglieranno in bocca e diventeranno una sorta “di droga”, non se ne potrà più fare a meno, una tira l’altra.

Le frittelle di mele, hanno origini antichissime, in quanto una prima versione del famoso dolce, era già presente fin dai tempi del Medioevo. Infatti, all’epoca le mele venivano tagliate a fettine, inserite in una pastella con latte, farina, uova e zucchero e fritte nel grasso animale.

Questo dolce è molto diffuso in Europa e nel Nord America, ogni Paese ha la sua versione, in Italia vengono impiegate maggiormente a Natale e Carnevale. Qui principalmente esiste una ricetta comune per ogni regione, con una variante in Emilia-Romagna, dove viene aggiunto del pane raffermo, come ricordano su Wikipedia, precedentemente cotto nel latte. Vediamo insieme le due ricette.

Le frittelle di mele in Emilia-Romagna

Prima di svelarvi la “ricetta della nonna” tipica, che ancora oggi viene utilizzata per creare queste deliziose frittelle di mele, volevamo parlarvi della variante che usano in Emilia-Romagna. La ricetta di questo strepitoso dolce è pressoché identico alla versione tradizionale, soltanto che alla pastella viene aggiunto il pane raffermo: “Quelle emiliane contengono del pane raffermo cotto nel latte e ricordano le panàda”, come indicano da Wikipedia.

Ad ogni modo, facendo una breve ricerca si è notato come ad oggi, in tutta Italia praticamente queste frittelle utilizzano praticamente la medesima ricetta, ovvio che in ogni regione potrebbe esserci qualche aggiunta in base alle loro tradizioni, ma in generale la modalità di preparazione è la medesima che vi andremo ad illustrare nel prossimo paragrafo.

Le frittelle di mele: la ricetta generale

Come dicevamo, in generale, in Italia, le frittelle di mele utilizzano tutte la medesima “ricetta della nonna”, quella squisita che rende questo dolce, ancora oggi, uno tra i preferiti da grandi e piccini. Si pensa che qui da noi, questo dolcetto sia stato preparato per la prima volta in Trentino Alto Adige, vista la loro enorme varietà di mele. Ad ogni modo, ad oggi le frittelle di mele sono famose in tutta Italia, addirittura in alcune Regioni, vengono impiegate in tipici antipasti, come nel fritto misto alla piemontese.

La preparazione di questo dolce delizioso tipico del Carnevale e del Natale, è molto semplice. Bisogna sbucciare le mele, tagliarle a rondelle e adagiarle in una ciotola con del succo di limone e una spolverata di cannella. Mentre la frutta riposerà per circa 30 minuti, voi andrete a preparare la pastella, con uova, latte, zucchero, un pizzico di sale e farina. Andate ad amalgamare bene l’impasto con una frusta, non dovrà essere troppo liquida.

Adesso, prendete le vostre rondelle, passatele nella pastella e andate a friggerle in un pentolino con una quantità sufficiente di olio. Una volta che saranno gonfie e quindi cotte al punto giusto, adagiatele nella carta assorbente, fatele raffreddare e avrete le vostre frittelle di mele pronte per essere mangiate. Ricordiamo che ci sono diverse varianti, come per esempio l’utilizzo di grappa e altri alcolici nella pastella, noi vi abbiamo presentato la ricetta adatta anche ai bambini, ma nulla vi vieta di trovare le alternative che più vi aggradano.