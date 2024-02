La Terrazza della Dolce vita é una meta strepitosa: puoi incontrare molti vip | Prenota subito la tua vacanza

La Terrazza della Dolce Vita, un luogo quasi mitologico che popola i sogni di tutti: se ne parla tantissimo, basta un click per prenotare.

Un venticello fresco, un sole che batte sulle teste e illumina ogni cosa: questo il quadro praticamente idilliaco dell’atmosfera della famosa terrazza della Dolce Vita.

Inutile dirlo, è conosciuta da tutti e si trova nella meravigliosa Rimini, la città della movida, delle vacanze estive in una località servita dal più piccolo servizio fino agli aspetti fondamentali come la sistemazione in hotel.

Proprio in questi giorni, il luogo mitico è tornato sotto i riflettori per un evento che è stato annunciato e si terrà sulla famosa terrazza esattamente in questo ultimo periodo.

Si tratta di un salotto davvero esclusivo con un tema centrale della massima importanza: è bene scegliere un luogo tanto noto per discutere attorno a un tema che troppo spesso viene messo in secondo piano. Vediamo di cosa si tratta.

L’amore al Grand Hotel

Siamo al Grand Hotel di Rimini dove tutto ha un’aria magica, specialmente se ci troviamo sulla meravigliosa terrazza della struttura ricettiva.

Parliamo della rassegna Terrazza della Dolce Vita, che prenderà il via dal trenta luglio e durerà fino al 10 agosto, per 10 giorni di highlights e discussioni sul tema “L’amore salverà il mondo”, un argomento più che mai importante in questo periodo di guerre e atti di violenza. La madrina dell’evento è la famosa conduttrice Simona Ventura con il compagno Giovanni Terzi: i nomi degli altri ospiti sono stati svelati in questi giorni durante la rassegna stampa dedicata.

Una rassegna dal tema centrale

“Abbiamo 30 ospiti come ‘Potsie’ (l’attore Anson Williams) e ‘Ralph Malph’ (Don Most) della serie televisiva Happy Days che soggiorneranno in riviera per più giorni”, ha annunciato la famosa conduttrice e star Ventura. Non solo, ci saranno moltissimi vip italiani, a partire da Giletti fino a Perego, Laurito e molti altri.

Il pubblico può assistere ai salotti che saranno animati dai vip nostrani e stranieri: basta addirittura una semplicissima email, bisogna affrettarsi, però: vista l’esclusività dell’evento non sono poche le persone che tengono sott’occhio l’apertura delle prenotazioni da molto tempo. Affrettatevi per passare i 10 giorni più splendidi ed esclusivi dell’estate a Rimini.